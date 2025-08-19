Ministar Dačić dočekao posade Helikopterske jedinice MUP-a koje su gasile požare u Crnoj Gori: Mi smo uvek spremni da priteknemo u pomoć (foto)
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dočekao je na Aerodromu „Nikola Tesla“ posade Helikopterske jedinice MUP-a koje su, po nalogu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, sa helikopterom Kamov „Ka-32“, a potom i H215 „Super puma“, pružale međunarodnu humanitarnu pomoć u gašenju velikih požara u Crnoj Gori.
Ministar je podsetio da se Crna Gora obratila Srbiji za hitnu pomoć u gašenju požara koji je zahvatio tu zemlju i da je Srbija u rekordnom roku odgovorila.
Precizirao je da su helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova, prvo Kamov, pa potom „Super puma“, bili angažovani devet dana na gašenju požara.
„Po reakcijama koje sam dobio od kolege ministra unutrašnjeg poslova Crne Gore oni su veoma zahvalni i veoma pohvalno su se izrazili o radu naših momaka, njihovoj obučenosti i spremnosti u obavljanju ovih teških poslova“, rekao je Dačić.
Istakao je da su posade pokazale veliko požrtvovanje i da su mnogo pomogle Crnoj Gori da se izbori sa vatrenom stihijom.
„Mi smo spremni da priteknemo u pomoć. Naravno, prioritet ima gašenje požara u našoj zemlji. Imali smo sreću da u tom vremenu nije bilo toliko požara i mogli smo da pomognemo našim susedima. Isto tako, treba da kažemo da su svi naši helikopteri gotovo svakodnevno angažovani na gašenju požara u Srbiji“, rekao je ministar koji je odao veliko priznanje Helikopterskoj jedinici i Sektoru za vanredne situacije.