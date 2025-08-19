Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dočekao je na Aerodromu „Nikola Tesla“ posade Helikopterske jedinice MUP-a koje su, po nalogu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, sa helikopterom Kamov „Ka-32“, a potom i H215 „Super puma“, pružale međunarodnu humanitarnu pomoć u gašenju velikih požara u Crnoj Gori.

Ministar je podsetio da se Crna Gora obratila Srbiji za hitnu pomoć u gašenju požara koji je zahvatio tu zemlju i da je Srbija u rekordnom roku odgovorila.

Precizirao je da su helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova, prvo Kamov, pa potom „Super puma“, bili angažovani devet dana na gašenju požara.

„Po reakcijama koje sam dobio od kolege ministra unutrašnjeg poslova Crne Gore oni su veoma zahvalni i veoma pohvalno su se izrazili o radu naših momaka, njihovoj obučenosti i spremnosti u obavljanju ovih teških poslova“, rekao je Dačić.

Istakao je da su posade pokazale veliko požrtvovanje i da su mnogo pomogle Crnoj Gori da se izbori sa vatrenom stihijom.