Koliko puta ste samo čuli rečenicu "Video sam na internetu ili rekao mi je ChatGPT"? Verovatno mnogo. Isto tako većina korisnika pametnih satova i telefona koriste aplikacije koje nadgledaju telo, od otkucaja srca i ritma disanja, preko broja pređenih koraka, do saveta o ishrani i spavanju.

Poslednjih par godina na našem tržištu su sve prisutnije i tzv. specijalizovane fitnes narukvice i satovi, čije se cene kreću od 30 pa do čak 700 evra. Ove popularne narukvice pored svega navedenog mogu izmeriti i temperaturu kože, pa čak i novo stresa koji se taloži u ljudskom organizmu.

Stvoreni da vam unaprede zdravlje, a mogu ga značajno ugroziti! Ljudi lekare zamenili pametnim satovima - Psiholog: Opasno je verovati bilo kojoj aplikaciji! Izvor: Kurir televizija

- Vrlo je opasno verovati bilo kakvoj aplikaciji, informaciji, a izbegavati lični konatkt sa lekarom, instruktorom, trenerom jer ne može nijedna aplikacija da precizno odredi u kakvom je stanju naše telo i to je jako važno. Ljudsko telo je jedan složen sistem koji je teško protumačiti čak i ako imamo slične probleme kao što je gojaznost, dijabetes ili bilo koju drugu bolest svako telo specifično reaguje i na terepiju koja se prepiše zato je negde važno da ti proprati lekar- kaže psiholog Marija Milenković.

Ipak komunikaciona sredstva, kaže naša sagovornica, ne moraju nužno biti loša, jer upravo putem njih možemo ostvariti mnogo više kontakata i dobiti razne korisne informacije.

- To su isto dostignuća savemenog doba koja nam olakšavaju život i nije to u upotrebi mladih nego i misliim da su oni samo otvoreniji da brže pređu na nove tehnologije i lakše barataju nego mi stariji, ali nam je svima od koristi - naglašava sociolog Zorica Mršević.

Nema sumnje da nam pametni satovi i fitness narukvice mogu pomoći, pa možda čak i ukazati na neki problem, ipak oni nisu zamena za stručnu pomoć i nikada to ne mogu biti. Zato sledeći put kada ostetite da imate neki zdravstevni problem, bolje se obratite lekaru, nego da pomoć tražite od veštačke inteligencije.

