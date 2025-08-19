Slušaj vest

Tom prilikom, ministarka je rekla da je svaka kuća u ovim krajevima istorija, kao i da je na svakom pragu odavde ispraćen vojnik.

"Kazuj strina, gde je Drina! Pre tačno 111 godina, srpski opanak je na ovom mestu pobedio austrougarsku čizmu. Na ovim padinama, u vrelim avgustovskim danima, ovakvim baš kao što su i danas, jedan mali narod u gunjevima i u opancima ustao je protiv carstva. Ustao je da na prsa primi udar najmoćnije sile toga doba koju je Evropa imala. Sa jedne strane vojska carevine koja je unapred slavila pobedu. A sa druge strane narod čija je kuća svaka dala Ceru po jednog junaka oca, sina, brata. Ovde u ovim krajevima svaka kuća je istorija. Na svakom pragu je odavde ispraćen vojnik. Svako ognjište je ponelo bol, svako ognjište je dalo doprinos da danas budemo njihovi ponosni potomci. Zato kažu da ispod Cera ne može nicati korov, jer ovde je prolivena krv postala seme pamćenja i slobode. U ovim bojevima vojska Vojvode Stepe Stepanovića prvi put je u velikom ratu zaustavila i pobedila sile centralnih država", kazala je ministarka.

Ona je istakla da je Cer postao dokaz da pravda može pobediti silu, da istina može nadjačati laž i da jedan mali narod može stati na put velikoj carevini.