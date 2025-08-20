Slušaj vest

Prema zvaničnim podacima, čak 30 državljana Srbije preminulo je u Grčkoj za nešto više od dva meseca, a najčešći uzrok bili su srčani problemi. Stručnjaci upozoravaju na oprez, posebno kod starijih osoba i hroničnih bolesnika.

O mogućim uzrocima, prevenciji i merama zaštite za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula.

Stojanović je na samom početku istakao osnovne faktore koji dovode do ovakvih ishoda.

- Stariji ljudi odlaze na more nepripremljeni. Neke čak lekar nije ni pustio da idu. Na moru su drugačiji uslovi, malo se više opustite. I maldi ljudi su nezaštićeni od oboljenja. Temperature su leti mnogo veće, srčani problemi se šire, dolazi do problema sa cirkulacijom.

Stojanović napominje najvažnije korake koje je važno obaviti pre samog putovanja.

- Svaki pacijent sa visokom rizikom od obolenja kardiovaskulara mora pre letovanja da ode kod svog izabranog lekara, da mu pokaže svoju terapiju, da mu kaže gde će da ide, a lekar će mu onda dati savete koji su veoma korisni.

