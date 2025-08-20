Slušaj vest

U Srbiji će danas pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 18, a najviša od 30 do 33 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo.

Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 18, a najviša oko 32 stepena.

Screenshot 2025-08-20 073941.jpg
Foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Screenshot 2025-08-20 065805.png
Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

U četvrtak toplo i iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u Vojvodini malo i umereno oblačno, a kasnije popodne, uveče i u toku noći na severu pokrajine ponegde kratkotrajna kiša i plјuskovi sa grmlјavinom.
Maksimalna temperatura od 33 do 36 stepeni.

U petak prolazno naoblačenje sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom u svim krajevima uz pojačan severni vetar i pad temperature.

Od subote promenlјivo oblačno i svežije, a kiša se kao retka pojava očekuje samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

redakcija-kurira-beta-dragan-gojic.jpg
shutterstock-1179568924.jpg
shutterstock_682360171.jpg
nevreme.jpg