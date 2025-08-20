Društvo
AMSS: Dobri uslovi za vožnju! Na prelazima Preševo i Horgoš čekanje automobila do 40 minuta
Vozače očekuju dobri uslovi za putovanje, ali se upozoravaju da može biti dodatno usporen saobraćaj na mestima gde se izvode radovi te da posebno obrate pažnju i poštuju saobraćajnu signalizaciju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Putnička vozila se na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Preševo zadržavaju pola sata, a na Horgošu 40 minuta.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju jedan sat.
