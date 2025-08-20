Slušaj vest

Vozače očekuju dobri uslovi za putovanje, ali se upozoravaju da može biti dodatno usporen saobraćaj na mestima gde se izvode radovi te da posebno obrate pažnju i poštuju saobraćajnu signalizaciju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Putnička vozila se na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Preševo zadržavaju pola sata, a na Horgošu 40 minuta.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju jedan sat.

Ne propustiteAutoVaš auto je prljaviji od WC šolje i pun bakterija: Evo koji delovi su "leglo zaraze" koliko god ih čistili
Čišćenje enterijera automobila dezinfekcijom
AutoEvo zašto nije dobro voziti automobil na rezervi: Posledice mogu biti mnogo skuplje nego što deluje
točenje goriva
AutoTokom vrućina auto nikada nemojte parkirati ispod drveta: Možete napraviti ogromnu štetu koja će vas koštati
automobil vrućina.jpg
AutoDa li motociklisti smeju da preteknu kolonu vozila na granici? Zakon je strog po pitanju prvenstva
Motociklista prolazi pored kolone automobila