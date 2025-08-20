Slušaj vest

Josip Broz Tito, kao predsednik SFRJ, očekivao je uživao u luksuzu na različitim nivoima, a posebnu pažnju posvećivao je kvalitetu hrane koja se nalazila na njegovom stolu.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija" bio je sin Titovog kuvara, Milan Stojanović, koji se i sam bavi tim poslom. Tokom svog gostovanja najpre je govorio o tome kako su u tadašnje vreme izgledali zvanični obroci i kako se oni razlikuju od današnjih.

jutarnji clean.00_41_35_08.Still002.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Uvek su diplomati dosta pažnje poklanjali ručku. Tito je bio veliki gurman i otac je uvek nudio dve do tri kombinacije hrane. Ko je to odobravao, mi to ne znamo, ali verujem da je bila stroga kontrola - objašnjava Stojanović.

Stojanović je otkrio detalje koje je saznao od svog oca.

- Tata je rekao da Tito bukvalno nije birao hranu, ali izbegavao je ribu. Sve je bilo na visokom nivou, mog oca su poslali u Njujork da radi, kako bi se u velikim svetskim hotelima naučio i usavršavao.

