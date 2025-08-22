Žena sa dvoje dece prevarena za smeštaj na letovanju u Grčkoj

Umesto uživanja u grčkim plažama, šumu mora i girosu, jedna Marina iz Srbije suočila se sa neprijatnim iskustvom koje bi mnogima moglo pokvariti letovanje.

Njena tašna, u kojoj se nalazila kompletna dokumentacija, nestala je iz stana u kojem je bila smeštena u mestu Kalitea na Halkidikiju.

U torbici koja je ukradena Marini nije bilo novca, ali je tu bila sva dokumentacija Foto: Shutterstock, Ilustracija

Šok i nemoć podelila je sa članovima Fejsbuk grupe Live from Greece, nadajući se da će zajednica pomoći da se izgubljeni predmeti pronađu.

- Ukradena mi je ženska tašna, srednje veličine, crne boje, iz stana u Kalithei. U njoj se nalazila manja torbica sa čitavom dokumentacijom (srpski pasoš, grčki boravak, srpska lična karta i srpska vozačka dozvola) sve na ime Marina Nikolić. Slučaj je prijavljen grčkoj policiji. Međutim, pošto u tašni nije bilo novca, nadam se da su je možda negde bacili - napisala je Marina.

Ona je zamolila sve koji eventualno pronađu torbu da je predaju policiji ili ostave u nekom kafiću ili taverni.

Marina je objavila i mapu gde se njen smeštaj nalazi upozoravajući i druge turiste Foto: Fejsbuk Printscreen

- Ukoliko je neko od naših negde vidi u Kalithei, Afitosu ili u okolini, molim vas neka je preda policiji ili ostavi u nekom kafiću, taverni itd. Molim vas, sva vaša obaveštenja ostavite u inboks. Nagrada sledi pronalazaču. Unapred zahvalna - dodala je ona, a ovaj njena objava je pokazala koliko se u trenutku možemo naći u neprijatnoj situaciji, naročito kada izgubimo pasoš i boravišne papire u inostranstvu.

Marinin slučaj je podsetnik svim turistima da budu oprezni i da vredne stvari čuvaju na sigurnom mestu, naročito u smeštaju i prometnim delovima grada.

Šta uraditi ako vam u Grčkoj ukradu dokumenta

Ukoliko vam ukradu pasoš, odmah obavestite policiju i ambasadu Foto: Shutterstock

- Odmah prijavite krađu policiji

- Posetite najbližu policijsku stanicu i prijavite nestanak

- U policiji ćete dobiti potvrdu o krađi, koja će vam kasnije biti potrebna u proceduri za nove dokumente

- Kontaktirajte Ambasadu Srbije u Atini ili Konzulat u Solunu

- Ambasada može izdati putni list za povratak u Srbiju, ali je neophodno da imate policijski zapisnik i, ukoliko je moguće, kopiju nekog starog dokumenta

- Obavestite banku

- Ako su vam ukradene kartice, odmah ih blokirajte da biste sprečili zloupotrebu.

- Čuvajte kopije dokumenata

- Pre putovanja skenirajte pasoš, ličnu kartu i druge važne papire i pošaljite ih sebi na mejl. To može znatno ubrzati proceduru kod ambasade

- Deljenje informacija na društvenim mrežama često može pomoći