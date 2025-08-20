Slušaj vest

Turska je zemlja u kojoj se Istok susreće sa Zapadom, a miris borova, maslina i soli mami na istraživanje njenih obala. Ova destinacija je sinonim za letnji odmor iz snova – dugačke peščane i šljunkovite plaže, kristalno čisto more i bogata turistička ponuda privlače putnike iz celog sveta. Plaže u Turskoj su među najlepšima u Evropi i Mediteranu, a osim prirodnih lepota, Turska nudi bogat izbor hotela i resorta koji zadovoljavaju najrazličitije potrebe.

Letovanje u Turskoj je iskustvo puno uživanja – pored kupanja i sunčanja, gosti mogu istraživati istorijske lokalitete, probati autentične turske specijalitete i doživeti gostoprimstvo koje će se dugo pamtiti. Bez obzira da li tražite mirnu uvalu za opuštanje ili živahnu rivijeru sa bogatim noćnim životom, Turska ima sve što je potrebno za savršen letnji odmor.

Kemer je biser Antalijske rivijere, smešten između tirkiznog mora i zelenih planina, koji očarava svakog posetioca svojom prirodnom lepotom i živopisnom atmosferom. Njegove prostrane plaže sa Plavom zastavicom i kristalno čistom vodom pružaju savršeno mesto za kupanje i uživanje pod mediteranskim suncem. Šetališta uz obalu, okružena palmama i cvećem, stvaraju idealan ambijent za opuštanje i večernje šetnje, dok moderna marina privlači ljubitelje luksuznih jahti i brodova.

Pored očaravajuće prirode, Kemer je poznat i po bogatoj ponudi aktivnosti i zabave. Dnevne avanture uključuju sportove na vodi, izlete brodom, pešačke ture i vožnje biciklom, dok noćni život nudi brojne barove, klubove i diskoteke sa sjajnom muzikom i nezaboravnom atmosferom. Bez obzira da li tražite mir i relaksaciju ili uzbudljive trenutke, Kemer je destinacija koja nudi sve.

Smešten u samom srcu Kemera, Imperial Turkiz Resort Hotel 5* se nalazi na svega nekoliko minuta hoda od Kemer Marine i glavne ulice Liman Street, gde se nalaze brojni restorani, barovi i prodavnice. Ova centralna pozicija omogućava gostima da lako istraže lokalne atrakcije i uživaju u svemu što Kemer nudi.

Imperial Turkiz Resort Hotel 5* pruža savršen spoj prirode i modernih sadržaja i prostire se na 12.000 m². Gostima je na raspolaganju 162 smeštajne jedinice, glavni restoran “Diamond”, dva à la carte restorana, kao i pet barova: Beach Bar, Pool Bar, Lobby Bar, Coffee House i Roof Bar.

Imperial Turkiz Resort Hotel 5* se nalazi na svojoj šljunkovitoj plaži dugoj 235 metara i ima sopstveni ponton. Upotreba suncobrana i ležaljki na plaži je besplatna.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, odnosno samoposluživanje i izbor više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu, što uključuje doručak, kasni doručak, ručak, večeru, ponoćnu užinu, keks, sendviče, kafu, kolače i razne užine, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića u glavnom restoranu.

Sve sobe u hotelu opremljene su centralnom klimom, balkonom, modernim kupatilom sa kadom ili tuš kabinom, fenom za kosu, telefonom, mini barom (koji se dopunjava vodom svakog dana, dok su sokovi obezbeđeni pri dolasku), sefom, Wi-Fi internetom i LCD televizorom, čineći boravak udobnim i prijatnim.

Imperial Turkiz Resort Hotel 5* nudi prostran otvoren bazen, kao i bazen prilagođen najmlađima. Svakodnevno su organizovani bogati dnevni i večernji programi i animacije za goste svih uzrasta. Pored toga, gostima je na raspolaganju i moderno opremljena teretana, kao i Wi-Fi u celom hotelskom kompleksu.

Gosti mogu uživati u Turskom kupatilu i sauni, kao i u fitnes centru. Masaže, tretmani u Spa centru, manikir i pedikir dostupni su uz doplatu.

Imperial Turkiz Resort Hotel 5* se nalazi u prelepom Kemeru, na približno 44 km od centra Antalije i oko 58 km od aerodroma Antalija, pružajući odličnu povezanost sa svim lokalnim atrakcijama i znamenitostima.

