Radno mesto bi trebalo da bude prostor sigurnosti, poštovanja i profesionalnosti. Međutim, za pojedine ono postaje izvor stresa, nepravde i teskobe.

Sarina priča je primer kako se diskriminacija i mobing mogu prikriveno odvijati, sve dok ne ostave posledice.

Sara je svoju priču podelila na Tiktoku.

- Na ovom poslu sam više od godinu dana i u januaru sam dobila novu menadžerku, koja je bila poprilično čudna i na neki način me od samog starta diskriminisala, osim što u poslovima i ovako u nekoj komunikaciji. Kao na primer, imala sam mnogo godišnjeg neiskorišćenog, kada sam je pitala kada bih mogla to da iskoristim, ona mi je rekla: "Na kraju godine" bez da je pogledala uopšte kada je ko na godišnjem, kada postoji slobodno vreme da ga mogu ja iskoristiti i slično - ispričala je Sara.

Potom je bila na bolovanju tri dana.

- Kada sam došla da radim, ona me pozvala u kancelariju sa još jednom menadžerkom. I pitala me: "Da li si ti Saro juče bila bolesna?" i ja sam potvrdila da jesam. I ona je rekla: "Kako to da danas onda dobro izgledaš?". Kada sam ja bila u fazonu kako treba da izgledam, mislim, više nisam na bolovanju, što znači da sam ok, sposobna sam za rad - prisetila se Sara.

Kaže da je menadžerka odlučila da u daljoj komunikaciji dovodi u pitanje diplomu njene doktorke i slične stvari.

- Nakon tog razgovora ja sam bila vidno potrešena, počela sam da plačem od stresa. I od nepravde i od nemoći da se odbranim, iako sam to pokušavala na sve moguće načine, tu sam već shvatila da mi se na neki način sprema nešto i da je to nešto verovatno moj otkaz. I bila sam u pravu, pošto me intuicija nije prevarila, a par meseci kasnije zaista sam i dobila otkaz. Nakon ove komunikacije ja sam prijavila mobing. HR-ovima firme, što verovatno nikada ne treba da radite zato što je HR uvek na strani kompanije - dodala je ona.

