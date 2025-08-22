Slušaj vest

Niklas je Norvežanin koji je živeo u Francuskoj, Italiji, Litvaniji, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a prošle godine se preselio u Srbiju. Sa suprugom i tri mačke živi u kući u Staroj Pazovi, dok vodi mali IT biznis na daljinu.

U razgovoru za Jutjub kanal "Attic life" podelio je razloge zbog kojih je izabrao srpsko mesto umesto savršene organizacije Norveške, najveće razlike između Norvežana i Srba i gde može da pronađe pravu srpsku hranu.

Norvežanin Niklas ispred svoje kuće u Staroj Pazovi Foto: You tube Printscreen/Attic Life

"Mislim da postoji mnogo zabluda o Srbiji. Kada dolaziš iz top 10, 20 zemalja po indeksima poput korupcije, BDP-a ili indeksa ljudskog razvoja, lako je steći utisak da je tamo sve najbolje, a ostalo je loše. Ipak, mislim da to nije tačno. Nema savršene zemlje. Sve zemlje imaju svoje prednosti i mane, a sve zavisi šta tražiš u datom trenutku", rekao je Niklas na početku.

Norveška jeste bezbedna, ali pomalo dosadna, istakao je Norvežanin.

Niklas u Srbiji živi sa suprugom i tri mačke Foto: You tube Printscreen/Attic Life

"Norveška je definitivno veoma sigurna. Sve je savršeno, kao u Švajcarskoj, ali vreme je užasno, sve je predvidivo, nema haosa. Previše haosa nije dobro, ali previše reda može da bude dosadno i da sputava razvoj. Lično, ja sam preduzetnik, volim da osnivam firme i probam nove stvari. U Norveškoj ljudi očekuju da dobiješ siguran posao, radiš ga zauvek, dobiješ kuću, porodicu i tako dalje... Možda kupiš vikendicu i čamac i to je vrhunac Norveške, ali ne podstiče kreativno razmišljanje. Kada odeš u inostranstvo, dobiješ nove perspektive, vidiš sa kakvim izazovima se ljudi suočavaju, koje mi u Norveškoj nemamo jer imamo vladu koja sve radi za nas", rekao je Niklas.

"Norvežanin te slaže, Srbin ne"

NIklas voli što u Staroj Pazovi ima mir Foto: You tube Printscreen/Attic Life

Niklas je primetio jednu stvar kod Srba, a to je da kada pitaju: "Kako si?", zaista žele da čuju istinu.

"Srbi su veoma gostoljubivi. Uvek su ljubazni. Na primer, komšije sa leve i desne strane su nas sve pozvale da dođemo. To je meni jako čudno, čudno je za sve Norvežane, jer mi ne razgovaramo sa komšijama, ne znamo ih. Samo klimnemo glavom kada se sretnemo. Norvežani su malo društveno nespretni, dok su ovde ljudi otvoreni i iskreni. Ako vas pitaju kako ste, možete da očekujete iskren odgovor. U Norveškoj ljudi uvek lažu. Kažu 'Dobro', iako su užasno", otkrio je Niklas.

Niklas kaže da je priroda u Vojvodini prelepa i da ga podseća na sever Italije Foto: You tube Printscreen/Attic Life

"Ono što mi nedostaje iz Norveške je čistoća. Neka mesta u Srbiji izgledaju lepo, ali mnogo zavisi od lokalne uprave i ljudi. U Staroј Pazovi ima mnogo deponija smeća i to me rastužuje, jer volim čistu prirodu. Srećom, nacionalni parkovi su dobro održavani, Fruška Gora je bila prelepa, bez smeća", rekao je Niklas.

Ipak, Niklas bi voleo i da sve što ima veze sa papirologijom, da može brže da završi.

U Srbiji mu se sviđa jednostavnost življenja Foto: You tube Printscreen/Attic Life

"U Srbiji je administracija sporija. Za otvaranje bankovnog računa trebalo mi je šest meseci. Nedostaje mi brzina birokratije i reciklaža, ali i prilike da se pomogne životinjama. Priroda u Vojvodini je prelepa, podseća na sever Italije. Ako bi se više pazilo na pejzaž i istorijske zgrade, a rešilo ilegalno odlaganje smeća, ovde bi bilo mnogo više turista.

"Najlepše u životu ovde je jednostavnost. Ljudi su otvoreni i direktni, manje buke, više prostora, veliko dvorište, mnogo prostora za manje novca", rekao je Niklad.

"Norveška mora jedno da nauči od Srbije"

Niklas kaže da Norveška može dosta da nauči od Srbije Foto: You tube Printscreen/Attic Life

Niklas je otkrio šta bi voleo da promeni u Norveškoj.