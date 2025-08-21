Slušaj vest

U svetu koji često deluje užurbano, male stvari i iskreni gestovi dobrote imaju moć da promene nečiji dan.

Tako je jedan čovek u Paraćinu iznenadio radnicu jedne prodavnice, a bilo je dovoljno samo da čuje njen razgovor.

- Danas sam bio do prodavnice i čekao u redu i čujem dve dame pričaju za kasom u vezi cveća i čujem ova što radi za kasom da nikad u životu nije dobila od nekog buket ruža i da ne zna za taj osećaj! A ova druga kupila neko cveće tu u prodavnici nešto malo u vazni voli cveće i često dolazi po cveće! - napisao je on.

Objava je podeljena u grupi "Mi svi iz Paraćina".

- Odem u cvećaru i kupim ovaj buket cveća i odnesem njoj u prodavnicu i čekao sam u redu 10 minuta velika gužva je bila za kasom i svi gledaju u mene što ja imam cveće u rukama i nije im jasno jer tog cveća tu nema da se kupi. Kada je moj red bio za kasom ona je stala i gleda u cveće i kaže mi:"Vao kako je lepo cveće blago njoj",rekao sam: "Ovo je za vas i vaše ime piše tu!" Žena ne može da dođe sebi i ne zna razlog izgubljena ostala je bez teksta i krenula da plače i upita me zašto je zaslužila cveće rekao sam: "Svaka žena zaslužuje jednom mesečno buket ruža ili bilo koji poklon", a ja sam čuo da nisi dobila i zato sam kupio i da osetiš taj osećaj" - napisao je ovaj čovek.

Čovek kupio cveće radnici Foto: Printscreen Facebook/ Mi svi iz Paraćina

Radnica je bila tužna.

- Zaplakala je, zagrlila me, zahvalila se i reče: "Za mojih 55 godina nikad nisam dobila jednu ružu od nikoga pa ni od muža", dođe druga žena da je zameni za kasom... A ona svoje cveće poljubi i nasmeja se, kaže mi: "Hvala ti dobri sine". Ja tako obradujem i majku i dragu, svi treba da vrednuju čoveka i da se dive ženama, a sitnice najviše danas znače. Ljudi gledaju u nas, prilaze mi žene i kažu: "Svaka ti čast". Bio je lep doživljaj i lepo sam se osećao što sam to učinio i obradovao jedno srce - zaključio je on.