Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik Sveti Zosim i Jakov Tumanski. Sabor SPC je 21. avgusta 1992. odlučio da se među naše svece uvrste imena devetorice Sinaita, među kojima i Zosim Tumanski ili Zosim Sinait, jedan od monaha koji su u doba kneza Lazara naselili Srbiju. Istog dana obeleževa se i praznik Jakova Tumanskog, prepodobnog oca, koji je sahranjen 1946. godine na monaškom groblju u Tumanu.

Za ove svece vezuju se brojne priče o isceliteljskim moćima, zapisane u letopisu manastira Tumane. Narodno verovanje kaže da je manastir nastao kao zadužbina Miloša Obilića, za koga se smatra da je živeo i vladao delom današnjeg Braničeva.

“Pred Kosovski boj manastir još nije bio dovršen, pa je Sveti knez Lazar pozvao svog vlastelina da prekine zidanje svetinje rečima „Tu mani“ od čega je izvedeno ime manastira”, kaže jedno predanje.

Drugo predanje kaže da je "Miloš Obilić lovio po gustim šumama u okolini manastira, te da je u lovu nehotice ranio pustinjaka Zosima. Noseći podvižnika ka svom dvoru radi pokušaja da mu spase život i izvida ranu, na mestu gde je sada manastir, svetac je molio da ga spuste i uzviknuo Milošu: „Tu mani i pusti me da umrem“ – što je poslužilo kao osnova za ime manastira”.

Foto: manastir Tumane

Na redovnom zasedanju Svetog Arhijerejskog sabora 2017. godine kanonizovano je da Srpska pravoslavna crkva kao svetitelja slavi prepodobnog Jakova Novog Tumanskog. Za vreme uređenja zaostavštine mati Serafime iz Zgodačice 2020. pronađena je fotografija Jakova Tumanskog, pa se zna kako je ovaj svetac izgledao.

Molitve Svetom Zosimu i Jakovu Tumanskom

Za praznik vezuju se sledeće molitve:

“Prepodobni i bogonosni oci naši Zosime i Jakove, životom svojim na zemlji posvedočili ste Hrista. Odričući se od privremenih blaga, nasledili ste večna. Tajnom bogomislija osveštali ste sebe. Slobodom svojom izabrali ste Carstvo Božije, radi koga pretrpeste sve nedaće života. Stekavši smelost, kao prijatelji Gospodnji i sažitelji svetih u raju, i nas nedostojne spomenite, da u danu večnoga suda, sa poslednjima obretemo milost Božiju. I u vreme zemnoga bivstvovanja našeg, naučite nas primerom svetim, kako da pravilno ispovedamo istinitoga Boga i živimo kako je ugodno Njemu, slaveći ga u Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin”.