DANAS ĆE SVE GORETI, UPALJEN CRVENI METEO ALARM A ONDA OBRT! RHMZ objavio upozorenje, NEVREME će se sručiti na ove delove Srbije! Evo gde će biti najkritičnije
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije za danas na visoku temperaturu u kombinaciji sa pojačanim južnim i jugozapadnim vetrom, dok se u petak očekuju vremenske nepogode.
Naime, u Srbiji će danas biti toplo i pretežno sunčano vreme, sem na severozapadu zemlje gde se očekuje malo do umereno oblačno. Duvaće slab i umeren vetar, južnih smerova, a u donjem Podunavlju, na jugu Banata, kao i u brdsko-planinskom području na zapadu i jugu zemlje povremeno jak, dok će temperature biti od 12 do 38 stepeni.
U Beogradu će biti toplo i pretežno sunčano uz umerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni. U toku noći ka petku, u pojedinim delovima grada moguća je pojava kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom.
Najtoplije će biti na jugu i istoku Srbije. Usled umerenog i jakog vetra povećava se rizik od iniciranja i ubrzanog širenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru.
Crveni meteo alarm zbog visokih temperatura će na snazi biti u Pomoravlju i na jugoistoku.
Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u petak i lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti.
U petak će promenlјivo oblačno i nestabilno sa pojavom kiše, plјuskova i grmlјavina uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine. Lokalno se očekuju i grmlјavinske nepogode sa gradom, sa većom verovatnoćom pojave u pojasu od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlјa do istoka zemlјe.
Za vikend se očekuje prestanak padavina uz prijatnije temperature - smenjivaće se sunčani periodi i promenlјiva oblačnost, a kiša je moguća tek u nedelјu krajem dana, u toku noći i ponedelјak ujutro uglavnom u delovima zapadne i centralne Srbije, ali i južne Vojvodine. Maksimalne temperature od 23 do 26 stepeni, na krajnjem jugu i do 29 stepeni.
Početkom naredne sedmice ponovo toplije, a prolazne padavine moguće su 27. i 28. avgusta.