Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije za danas na visoku temperaturu u kombinaciji sa pojačanim južnim i jugozapadnim vetrom, dok se u petak očekuju vremenske nepogode.

Naime, u Srbiji će danas biti toplo i pretežno sunčano vreme, sem na severozapadu zemlje gde se očekuje malo do umereno oblačno. Duvaće slab i umeren vetar, južnih smerova, a u donjem Podunavlju, na jugu Banata, kao i u brdsko-planinskom području na zapadu i jugu zemlje povremeno jak, dok će temperature biti od 12 do 38 stepeni.

U Beogradu će biti toplo i pretežno sunčano uz umerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni. U toku noći ka petku, u pojedinim delovima grada moguća je pojava kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom.

Najtoplije će biti na jugu i istoku Srbije. Usled umerenog i jakog vetra povećava se rizik od iniciranja i ubrzanog širenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru.

Foto: RHMZ

Crveni meteo alarm zbog visokih temperatura će na snazi biti u Pomoravlju i na jugoistoku.

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u petak i lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti.

Foto: Printscreen/RHMZ

U petak će promenlјivo oblačno i nestabilno sa pojavom kiše, plјuskova i grmlјavina uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine. Lokalno se očekuju i grmlјavinske nepogode sa gradom, sa većom verovatnoćom pojave u pojasu od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlјa do istoka zemlјe.

Foto: RHMZ

Za vikend se očekuje prestanak padavina uz prijatnije temperature - smenjivaće se sunčani periodi i promenlјiva oblačnost, a kiša je moguća tek u nedelјu krajem dana, u toku noći i ponedelјak ujutro uglavnom u delovima zapadne i centralne Srbije, ali i južne Vojvodine. Maksimalne temperature od 23 do 26 stepeni, na krajnjem jugu i do 29 stepeni.