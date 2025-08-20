Slušaj vest

Malo ko može da se pohvali da mu je neko u ruke dao čip od 100.000 evra. Upravo to se dogodilo Milici Didanović, srpskom modelu i bivšoj Mis Srbije, dok je radila u jednom luksuznom kazinu u Crnoj Gori!

Međutim, umesto da uživa u ogromnom bakšišu, pravila i politika kazina naterali su je da se odrekne neverovatnog poklona.

Milica je radila u luksuznom kazinu u Crnoj Gori Foto: Instagram Printscreen/millitza

Na svom TikTok nalogu Milica je detaljno opisala šta se dogodilo:

- Najveći bakšiš koji sam dobila, radeći u kazinima, bio je 100.000 evra! Da li je išao meni? - nije. Pravila i politika svakog kazina u svetu su da se bakšiš deli. Svaki department ima svoju kutiju - krupijei, konobari, keš desk - i onda se sve sabira, pa deli zaposlenima. Ali ne jednako, već po bodovima - objasnila je ona.

Noć od 20 sati koju neće zaboraviti

Tu noć neće nikada zaboraviti. Igrao je rulet jedan VIP igrač. On je često posećivao kazino. Tražio je da baš ona radi sa njim. To veče igrao je ukupno 19 sati.

Za jedan bakšiš Milica je mogla da kupi stan Foto: Instagram Printscreen/millitza

- On je jedini igrao sa žetonima od po 100.000 evra, zato što mu je minimalna ruka na ruletu bila pola miliona. Hteo je da radim ja, moja koleginica i još dvoje kolega. Igrao je dugo i u jednom trenutku je pitao menadžera: "Mogu li njima da dam bakšiš, ipak oni rade za mene?". Ali menadžer mu je rekao da ne može, jer je politika kazina takva da se bakšiš deli - prisetila se Milica.

VIP igrač je igrao i igrao. Ali nije zaboravio zaposlene u kazinu.

- On nam kaže: "Sedite", a mi ne možemo, jer menadžeri to ne dozvoljavaju. Išli smo na pauze, ali pauza je 15-20 minuta i to je to - priča ona.

Sati su prolazili i u jednom trenutku VIP igrač je tražio da baš Milica baci kuglicu i zavrti rulet.

- Učila sam da bacam kuglicu na ruletu i on je to znao, hteo je, uprkos tome što još nisam krupie, da baš ja zavrtim. Menadžer mi je to odobrio. Postavio je ulog i dobio oko 830.000 evra.

Sudbonosni čip od 100.000 evra

Milica je tek učila da radi sa ruletom Foto: Profimedia

Nagrada za srećan dobitak usledila je odmah - čip od 100.000 evra pao je pravo pred nju.

- Kako kazino uvek dobija, nije im bilo milo da isplate, ali su to uradili i na kraju on meni baca čip od 100.000 evra! Gledam onaj čip, ne znam da li da se smijem ili da plačem. Zašto? Zato što moram da ga nosim u kutiju za bakšiš.

Čipovi, kako kaže, ne smeju da se iznose. Tačno se zna koliko ima čipova za svakim stolom. Ako neko, ne daj bože, ukrade čip, vraćaju se kamere. Bakšiš u kešu takođe ne sme da se iznese.

- Da sam iznela čip momentalno bih dobila otkaz. Pitanje je da li bih uopšte mogla da se zaposlim u bilo kom kazinu u Crvnoj Gori, možda i šire... Ja sam se zezala da je šteta što mi nije ostavio keš. Samo bih skinula uniformu i rekla: "Ćao". Ali, to je samo šala. Obezbeđenje vam ne bi dalo da izađete. Mene je i ovako menadžer pratio do kutije za bakšiš da vidi da li ću da ubacim čip, a da ne pričam šta bi bilo da je keš - ispričala je ona.

Sledećeg dana dala otkaz

Iscrpljujući tempo i nemogućnost da nagrada za trud bude nagrađena doveli su Milicu do prelomnog trenutka.

- Radila sam 19 sati, otišla kući ujutru u 11, a sledeća smena mi je bila već u 14 sati. Pitala sam šefa da dođem kasnije, a on mi rekao da dođem u 20 sati i ostanem do 6 ujutru. Međutim, nakon toga me je zvao glavni menadžer i pitao gde sam ja. Rekao je da je taj igrač došao i da je trebalo njega da pitam za dozvolu da dođem kasnije. U tom trenutku sam shvatila da je dosta - dala sam otkaz i ostavila uniformu - otkriva bivša misica.

Kazino je, inače, zahvaljujući delom i tom velikom igraču, tog meseca inkasirao bakšiš od neverovatnih 923.000 evra, a ona je od toga, kao i svi u njenom departmentu dobila oko 600 evra.

Ko je Milica Didanović

Milica je 2022. izabrana za mis Srbije Foto: Instagram Printscreen/millitza

Milica Didanović, inače, je srpski model koja je 2022. godine izabrana za Mis Srbije. Rođena je 4. maja 1999. godine u Čačku. Živi i radi u Parizu.