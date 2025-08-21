Retkost na tržištu - kuća s velikim placem se prodaje za bagatelu: Ima vodu sa izvora, šumu i crkvu u blizini, pravi dragulj u prirodi!
Za one koji žele beg od gradske vreve i povratak prirodi, u selu Kovanica kod Ćuprije pojavila se nesvakidašnja prilika - vikend kuća na prostranom placu od čak 21 ar, i to po ceni od svega 12.500 evra!
Objekat je podeljen na dva nivoa - u suterenu se nalazi garaža i ostava, koja može poslužiti i kao radionica ili dodatni stambeni prostor, dok se na spratu nalaze dve sobe i kupatilo.
Ima trofaznu struju, a ono što ovu nekretninu čini posebno atraktivnom jeste činjenica da je voda sprovedena direktno sa izvora - retkost na tržištu i pravi luksuz za sve koji žele prirodan način života.
Plac je ravan, ograđen i pruža mnoštvo mogućnosti - od bašte i voćnjaka, do letnjikovca ili malog etno-ranča.
Dodatni šarm daje šuma koja se prostire odmah iza kuće, pružajući hladovinu, privatnost i osećaj potpune izolovanosti od svakodnevnog stresa.
Lokacija je, kako navode prodavci, odmah pored crkve, što dodatno upotpunjuje ambijent mira i autentičnosti.
- Savršeno mesto za odmor i beg od gradske gužve - prava prilika za sve koji traže spokoj i prirodnu idilu - stoji u oglasu objavljenom u popularnoj Fejsbuk grupi Jeftine kuće.