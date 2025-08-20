Slušaj vest

Da biste bili veliki i činili velika dela, ne treba vam mnogo para. Da biste osvojili svet, nisu potrebna ni najbolja kola. Ako ne verujete, priča o tri prijatelja iz Vrnjačke Banje dokazaće vam to.

Oni su Jugom 55 putovali do Kine kako bi pomogli lečenju dece na Institutu za neonatologiju u Beogradu. I u toj nameri su i uspeli. Današnji gosti "Pulsa Srbije" su upravo oni, Marko Trmčić, Mladen Vučković i Nemanja Đurić.

Foto: Privatna Arhiva

Đurić je podsetio kako je došlo do ove ideje:

- Družimo se dugo godina i maltene smo svaki dan zajedno. Cela priča nije krenula sa ovim, već prošle godine kada smo trebali da odemo na Evropsko prvenstvo u Nemačku, Marko je imao nekog Juga, sedeli smo u kafani, odatle počinje svaka dobra priča i u pet sekundi smo sve odlučili. Dakle, za Nemačku je bilo sigurno i taj put nam se toliko svideo, toliko je publike pokupio Jugo da smo ga prodali na aukciji za finu sumu koju smo prosledili pomenutom institutu. Odatle su nam rekli da će se slaviti 100-godišnjica, pa smo i mi hteli da za to priredimo nešto veće.

Vučković se nadovezao, pa rekao:

- Svi su bili skeptični, kada smo rekli da krećemo shvatili su da nije šala, pa je krenula jaka podrška od porodice i prijatelja. To je trajalo do pred polazak, a tada su postali malo uplašeni. Krenuli smo i tada nije bilo nazad.

Ovako su tri drugara iz Vrnjačke Banje osvojili ceo svet i pomogli da se skupe sredstva za lečenje dece u Beogradu Izvor: Kurir televizija

Trmčić je otkrio kakvo je raspoloženje bilo na ovako dugom putu:

- Nije bilo stresa, niti nervoze, pripremali se nismo, radili smo svoje privatne poslove, ovo je bio izduvni ventil, tako smo se odmorili i uradili nešto dobro. Sada želimo da obeležimo 100 godina instituta i da budemo deo toga, da uradimo nešto kvalitetno za našu zemlju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

PREŠLI 12.000 KILOMETARA SA JUGOM: