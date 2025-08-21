Slušaj vest

Umesto razgledanja spomenika, kupovine suvenira i opuštene šetnje pored mora, srpski turisti u Solunu su dobili pravu avanturu sa grčkom policijom!

Naime, policajac im je zbog nepropisnog parkiranja na auto zalepio kaznu od 150 evra i uzeo tablice, ali je ubrzo usledio neočekivani obrt.

Gorana su šetali od jedne policijske stanice do druge Foto: Fejsbuk Printscreen

- Dok smo se mi bezbrižno vozili trotinetima po solunskoj rivijeri, na dan kada Grci ne rade jer im je državni praznik, policajac nam je nalepio kaznu na auto, 150 evra i uzeo tablice - objavila je jedna Gorana na Fejsbuk stranici Live from Greece.

Auto je, kako kaže Gorana, bio parkiran daleko izvan centra. Na kazni se navodilo da je bio na trotoaru.

- To bi bilo okej da nisu na isti način parkirana bukvalno sva vozila u tom delu grada, a i šire - dodala je ona ispričavši birokratsku dramu kroz koju su potom prošli.

- Nađemo na Guglu policijsku stanicu u blizini i odemo do njih. Tamo dva starija pandura - niti znaju engleski, niti mogu da pročitaju šta je njihov kolega napisao. Gledaju i čude se... Nekako nas upute na drugu policijsku stanicu. Odemo tamo, tu već naiđemo na mlađeg policajca, svi sede pijuckaju kaficu (možda i nešto drugo iz šoljica za kafu). Stanica kao da je scenografija za film iz sedamdesetih. Uglavnom, ni taj policajac nije razumeo šta piše, ali je video neki broj telefona, pozvao i rekao nam da odemo sutra u treću policijsku stanicu - priča Gorana koja je uz pomog gugl translejta pročitala da se kazna umanjuje za pola ukoliko se uplati u roku od 30 dana.

Foto: Shutterstock

Sutradan su već, kako kaže, bili izmučeni i nervozni. Produžili su putovanje samo zbog ovoga:

- Odemo do glavne stanice, a tamo brkati policajac, ne zna ni reč engleskog, gleda kaznu, zove nekog telefonom... Mi posedasmo u čekaonici (šest vrsta različitih stolica, sve sklepano). Nakon sat vremena, vraćena je tablica, ali su uzeli vozačku dozvolu i rekli da taj zakon o plaćanju polovine kazne u roku, ne važi već mesec dana. Rekli su nam da dođemo za sat vremena, pa će komandir da odluči šta dalje.

Kada su ponovo, po dogovoru, došli, komandir im je vratio dozvolu i poželeo srećan put.