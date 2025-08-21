Slušaj vest

Srbija je na dobrom putu da konačno dobije forzeniku za maloletnike, odnosno da u Klinici "Laza Lazarević" bude oformljeno odeljenje za maloletnike koji su počinili krivično delo, a kojima je izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi, ističe za Kurir dr Nenad Bjelica, direktor Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" iz Beograda.

U "Lazi" je, navodi Belica, još od oktobra 2023. dečak koji je ubio druga u Niškoj Banji, a koji je u tom momentu imao manje od 14 godina te je krivično neodgovoran. Nažalost, nakon masovnog zločina u "Ribnikaru" Srbija je postala svesna da ima i decu ubice i da i za njih treba odgovarajuće rešenje.

- Dečak iz Niša koji je počinio ubistvo, a koji je krivično neodgovoran, kod nas je na lečenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji, u dogovoru sa nadležnima i u svakodnevnoj saradnji sa nadležnim centrom za socijalnu zaštitu. Za to dete su stvoreni specijalni uslovi, povećan je broj osoblja, pre svega tehničara i saradnika, a angažovani su isključivo dečji psihijatri koji su tek posebna tema jer u Srbiji ih ima tek nešto više od 20. Na klinici su angažovana tri dečja psihijatra, a vrlo brzo ćemo uključiti još nekoliko kolega. Dečak ubica iz "Ribnikara" nije kod nas - objašnjava Bjelica.

Postoji i veliki broj dece maloletnika, dodaje direktor "Laze", koji su počinili neka druga krivična dela i koji "realno nemaju adekvatnu ustanovu ni u zdravstvenom, ni socijalnom, ni pravosudnom sistemu Srbije koja bi omogućila staranje o njima na najbolji način, tako da ih pripreme da se, kada se vrate u društvenu sredinu, smanji opasnost da to delo ponove".

- Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, čiji su osnivači Ministarstvo pravde i Vrhovni sud Srbije, kao i Odbor za prava deteta Skupšine Srbije zalažu se za to da se forenzička psihijatrija za maloletnike otvori kod nas, u Padinskoj skeli, za šta smo mi potpuno spremni. Uz njihovu punu podršku verujem da ćemo i uskoro da se izborimo za to da se na jednom mestu takva deca na najadekvatniji način leče i rehabilituju. Podsećam da je "Laza Lazarević" prima najteže kliničke slučajevi iz celog regiona, koje druge ustanove ne mogu da reše - navodi Bjelica i dodaje:

- Imamo određen broj adolescenata koji su na meri obaveznog psihijatrijskog lečenja po odluci suda, a koja se sprovodi na slobodi, tako što se povremeno javljaju našoj ustanovi. Zvaničnu ustanovu gde bi se sprovodile mere obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zatvorenim okolnostima za maloletnike praktično nemamo u Srbiji. Pacijenti koji imaju tu meru u zatvorenom, a koji podležu krivičnoj odgovornosti, uglavnom su po zatvorima.

Urgentna psihijatrija za adolescente Otvoreno je ponovo, nakon nekoliko godina, i ambulantno i kliničko odeljenje za adolescente od 12 do 18 godina, navodi Bjelica, koje funkcioniše kao odvojena urgentna psihijatrijska služba, 24 sata 365 dana godišnje, za pacijente iz cele Srbije i regiona: - Posebno smo ponosni na uslove za boravak ove mlade populacije, sa malim brojem kreveta i velikim brojem saradnika. Sada, po prvi put, imamo u svakoj smeni specijalistu dečje i adolescentne psihijatrije. Ovo smo uspeli uz veliku podršku Vlade Srbije, Ministarstva zdravlja i svih zaposlenih.

Da je "Laza" prava adresa koja sve to može i treba izneti Bjelica bazira i na tome što su pre godinu i po dana u Padinskoj skeli otvorili odeljenje muške i ženske forenzike.

- Interesantno je što je ova klinika pre bezmalo 165 godina, ukazom knjaza Mihaila, osnovana kao forenzička psihijatrija, za pacijente koji su počinili krivična dela u stanju privremenih ili trajnih neuroloških poremećaja. A praktično tek sada i prvi put nakon tog vremena "Laza Lazarević" otvara forenzičku psihijatriju za lica koja su u stanju neuračunljivosti počinila krivično delo i koji, rešenjem suda, zahtevaju psihijatrijsko lečenje i čuvanje. Do sada se to lečenje za osuđenike iz Beograda i centralne Srbije sprovodilo u specijalnoj zatvorskoj bolnici u Bačvanskoj u okviru Centralnog zatvora. A naši kapaciteti i kapaciteti zatvorske bolnice ne mogu da se mere u pogledu stručne podrške, jer imamo veliki broj psihijatara, saradnika, tehničara - navodi Bjelica.

Mera obaveznog lečenja i čuvanja je specifična.

- Traje do potpunog oporavka pacijenta, a ako isti nije moguć do faze remisije bolesti i trenutka kada se pacijentu obezbeđuje prihvat u društvu. Zato nam je jako važna socijalna služba koju, takođe, obezbeđuje naša klinika. Jedan od najvažnijih zadataka forenzičke psihijatrije jeste da se ti ljudi, kada se oporave i kada se okonča kazna, vrate u svoju sredinu bez opasnosti da to delo ponove, čime se čini i neophodna usluga celom društvu.

U Padniskoj skeli su dva muška i jedno žensko odeljenje forenzike, sa više od 120 kreveta.

- Ta odeljenja su uvek puna do poslednjeg kreveta. Sa ovom osetljivom grupom pacijenata obezbedili smo multidisciplinarni rad, individualni plan lečenja i veliki trud oko prihvata u sredinu iz koje su došli po isteku mere. Smatramo to ogromnim benefitom i za pacijente i za društvo u celini. Proširili smo i saradnju sa svim osnovnim i višim tužilaštvima, i pravosudnim sistemom u celini - kaže Bjelica.

U "Lazi", dodaje, ne postoji ni sudska straža, ni policijsko obezbeđenje.

- Sa forenzičkim pacijentima rade isključivo terapeutski radnici. I nemamo problema sa bezbednošću - navodi direktor klinike.