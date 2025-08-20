Slušaj vest

Građani širom Srbije danas poručili da neće više da trpe teror manjine. Na čak 44 mesta u našoj zemlji narod se okupio da digne glas protiv blokada, nasilja i maltretiranja. Ljudi žele da se vrate normalnom životu – da rade, da putuju, da decu vode u školu, da se slobodno kreću bez straha od nasilja na ulicama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se pripremaju promene koje se tiču državnih organa i da će država promeniti taktiku u ponašanju. Vučić je istakao da postoji na stotine tužilaca i sudija koji su odbili da gone studente u blokadi zato što čekaju da pobede.

Ko stoji iza ovih nasilnih akcija?

Šta je krajnji cilj blokadera?

I da li su današnja okupljanja građana uvod u kraj nasilja na ulicama Srbije?

O ovim pitanjima večeras razgovaramo sa:

Aleksandarom Gajovićem, novinar i publicista

Dragoljubom Kojčićem, politički filozof

i Nebojšom Bakarecom, narodni poslanik SNS