Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić večeras je svečano otvorio manifestaciju "Balkanska folklorijada - Spasimo decu u saobraćaju" u Ribarskoj Banji.

Ova manifestacija Udruženja "Marko Cara Milanović" ima humanitarni i edukativni karakter, a ujedno neguje i kulturu i tradiciju.

Ministar Gašić obratio se učesnicima i publici i tom prilikom podsetio da se ove godine navršila puna decenija od tragične saobraćajne nesreće u kojoj je Marko Milanović izgubio život.

- Taj talentovani, veseli momak voleo je folklor i pesmu i za njega se nikada nije mogla čuti niti jedna reč sem one koja ističe i veliča njegove ljudske vrednosti. Danas, na Markov nesuđeni 32. rođendan, okupili smo se ovde, da u još jednom zajedničkom humanitarnom poduhvatu, čuvajući sećanje na njega, od iste zle sudbine sačuvamo druge mlade živote - rekao je ministar Gašić.

On je istakao da humanitarna manifestacija „Balkanska folklorijada – Spasimo decu u saobraćaju“, iako ispunjena pesmom, igrom i šarenilom narodnih nošnji, nosi u sebi duboku i važnu poruku - da kultura i tradicija nisu samo čuvari našeg identiteta, već i most ka humanosti, solidarnosti i jedinstvu.

- Narodnom igrom i pesmom danas šaljemo poruku da svako dete ima pravo na bezbrižno detinjstvo i bezbedan put od kuće do škole, od kuće do igrališta, i nazad u toplinu zagrljaja svojih roditelja. Nažalost, saobraćajne nesreće koje pogađaju naše najmlađe nisu samo statistika koju vidimo u medijima. One su tragedije porodica, rane cele zajednice i podsetnik da odgovornost u saobraćaju počinje od svakoga od nas. Naš zadatak je da svakodnevno dajemo doprinos shvatanju te bolne suštine i da apelujemo na svest o važnosti poštovanja propisa, ne samo u saobraćaju, već u svakoj drugoj sferi života. Trenutak nepažnje ili, ne daj Bože, nečije bahatosti, može dovesti do tragedije, koju nikakvo vreme i trud ne mogu ispraviti, jer se ovozemaljski život samo jednom stiče i samo jednom gubi - naglasio je ministar odbrane.

U daljem obraćanju ministar je istakao da se poput našeg kulturnog nasleđa i tradicije, koje se prenose sa kolena na koleno, i kultura ponašanja, između ostalog i saobraćajna kultura, uči i u školi i u porodici, a da se najbolje pokazuje i prenosi ličnim primerom.

- Ukoliko našoj deci pokažemo da smo odgovorni i pažljivi kada sednemo za volan našeg automobila, kada se pridržavamo ograničenja brzine, pratimo signalizaciju i poštujemo druge učesnike u saobraćaju, ne samo da čuvamo živote nego vaspitavamo buduće naraštaje koji će se isto tako ponašati – rekao je ministar Gašić.

On je istakao da učešće umetničkih ansambala iz različitih krajeva Balkana na ovoj manifestaciji pokazuje da je briga o deci iznad svih granica, jezika i običaja te da je to univerzalna civilizacijska vrednost, a da je prisustvo svih okupljenih poruka zajedništva i humanosti.

- Zahvaljujem se Udruženju „Marko Cara Milanović“ na snazi i humanitarnom radu svih ovih godina. Imate plemenit poziv i misiju, kojom ste, siguran sam, spasili veliki broj života, a to je odlika velikih i nesebičnih ljudi. Zato će vaš i naš Marko živeti večno kroz vaša dela. I vi i on zadužili ste nas mnogo, a mi ćemo nastojati da poštujemo ono čemu nas učite. Hvala i svim učesnicima i prisutnima jer pokazujete da ljubav prema tradiciji i briga za život idu ruku pod ruku. Čuvajmo sećanje na one koji više nisu sa nama i radujmo se životu i svakom delu koje život veliča i spašava - rekao je ministar Gašić proglasivši humanitarnu manifestaciju ”Balkanska folklorijada - spasimo decu u saobraćaju” otvorenom.

Foto: Ministrastvo odbrane Republike Srbije

Tom prilikom, ministru Gašiću uručena je Povelja za doprinos u očuvanju tradicije srpskog naroda i doprinos u realizaciji projekta „Spasimo decu u saobraćaju”.

Prema rečima predsednika i osnivača Udruženja Miroljuba Milanovića Care ovaj jubilej je dokaz značaja misije da decu uče pravilima, kulturi i bezbednosti u saobraćaju, jer “ulaganje u njihovu sigurnost znači ulaganje u našu budućnost”.

Zamenica gradonačelnika Grada Kruševca Snežana Radojković istakla je da se večerašnjom solidarnošću, druženjem, pesmom i igrom slave sloboda, mir i bezbednost.

Prema rečima Milana Srdića, predstavnika Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, razlog današnjeg okupljanja jeste podizanje svesti svih učesnika u saobraćaju kako bi se sprečilo da bilo ko doživi sudbinu porodice Milanović.

Načelnik Policijske uprave u Kruševcu Ivan Milenković istakao je da je bezbednost dece u saobraćaju prioritet u radu Ministarstva unutrašnjih poslova te da je cilj da se broj poginule dece u našoj zemlji svede na nulu, što se ne postiže samo represivnim merama, već i preventivnim aktivnostima, kakva je i ova manifestacija.

Prijatelj Udruženja Mladen Marković prisutnima se obratio putem video poziva iz Vankuvera iz Kanade zahvalivši organizatorima na sve što čine za bezbednost dece.

Nakon svečanog otvaranja manifestacije usledio je bogat kulturno-umetnički program, gde je više od dve stotine učesnika iz Srbije, Severne Makedonije, Rumunije, Crne Gore i Republike Srpske, pesmom i igrom predstavilo svoju tradiciju.