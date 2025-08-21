Društvo
Na batrovcima se čeka 2 sata, AMSS: Dobri uslovi za vožnju
Vozače će danas pratiti dobri uslovi za vožnju i dobra prohodnost puteva, saopštio je Auto Moto Savez Srbije.
Međutim, na autoputevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj poslednjih nekoliko nedelja već od četvrtka intenzitet saobraćaja počinje da se značajno pojačava.
Putnička i teretna motorna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju dva sata.
Kamiioni na prelazu Sremska Rača na izlazu iz zemlje čekaju 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
