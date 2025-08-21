Slušaj vest

Srbija će uskoro dobiti posebno odeljenje za maloletnike koji su počinili ubistvo, a kojima je potrebna mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja. Prvo takvo odeljenje otvara se u Klinici "dr Laza Lazarević" u Beogradu, a detaljnije o tome zbog čega je važno da postoji ovakva ustanova govorio je Nenad Bjelica, direktor Klinike dr "Laza Lazarević".

- Mi smo inače odeljenje za decu i adolescente otvorili pre nešto manje od dve godine, na prostoru na kojem se sad nalazimo. Treba da razlikujemo dve kategorije. To su deca do 14 godina koja su krivično neodgovorna, pa maloletnici od 14 do 18 godina koji mogu dobiti meru obaveznog lečenja i čuvanja na slobodi ili u zatvorenom - objašnjava Bjelica.

Bjelica je istakao to da trenutne zakonske mere ne umanjuju obavezu Klinike "dr Laza Lazarević" u sprečavanju maloletnika od toga da počine teška krivična dela.

- Kada se govori o deci, mi praktično trenutno nemamo ustanovu koja na adekvatan način može da spreči decu počinioce krivičnih dela, odnosno decu do navršenih 14 godina života. To je iz razloga što su zakonski okviri takvi da ta deca ne mogu nikako biti krivično odgovorna.

O tome kako teku pripreme za otvaranje novog odeljenja rekao je sledeće:

- Neuporedivo su ozbiljnije pripreme nego za otvaranje bilo kog drugog odeljenja. To iziskuje daleko veći broj osoblja, daleko veći broj aktivnosti koji je uključen u samo lečenje. Dužni smo da obezbedimo i redovno školovanje koje je naravno zakonska obaveza za decu i generalno za naš sistem - zaključio je.

O ovoj temi za program Kurir televizije govorio je i Igor Jurić. Kako je napomenuo, o novom odeljenju uveliko je razgovarao sa svojim timom i smatra da je u pitanju važna vest za građane Srbije.

- Predstavlja stručnu i društvenu nužnost., pogotovo zbog svega što se desilo u prethodnom periodu.

Otkrio je da i on, zajedno sa svojom organizacijom, radi na pokretanju boravka za decu sa problemom u ponašanju. Projekat je u završnoj fazi dobijanja licence.

- Postoje mnoga pitanja na koja nemam odgovor i zato ću ovu novst uzeti sa rezervom, sve dok ne budemo u potpunosti upoznati sa načinom na koji će raditi sa tom decom.

