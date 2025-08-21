Slušaj vest

Polemika o tome da li kafa koristi ili šteti zdravlju traje godinama. Dok jedni tvrde da je neizostavna jutarnja doza energije, drugi upozoravaju na potencijalne posledice po organizam, posebno ako se konzumira u pogrešnom trenutku. Najnovije preporuke lekara i nutricionista stavljaju akcenat upravo na taj trenutak, sve više dokaza ukazuje na to da kafa na prazan stomak može više da šteti nego koristi.

O korisnim savetima i ličnim preferencijama govorile su gošće jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", prof. dr Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu i Lana Raspopović, novinarka Kurira.

Ono što muči sve ljubitelje kafe kojima je ona neizotavan deo jutarnje rutine jeste pitanje da li je dobro konzumirati je na prazan stomak. Stanišić ističe da je to individualno. Nekima pomaže da odu u toalet, ali onima koji imaju nemirna creva može predstavljati problem.

Foto: Kurir Televizija

- Kafa može da poveća lučenje želudačne kiseline, zato što ima hlorogensku kiselinu. Nekima pomaže ako je kafa sa mlekom, ono u nekoj meri može da ublaži kiselost kafe, ali onda neki imaju problem sa varenjem mleka.

Stanišić je potvrdila da kafa izaziva zavisnost i objasnila na koji način do nje dolazi.

- Možemo da kažemo da nas razbuđuje, odnosno odlaže umor. Kofein se vezuje pre adenozina, on mu zauzme mesto i onemogući da nas učini umornim. Kada smo naviknuti na određenu količinu kafe, mozak je navikao na veću količinu adenozinskih receptora. To znači da ako ne popijete dozu kafe na koju ste navikli, tada se osećate loše.

Svi mitovi o kafi razbijeni - Da, izaziva zavisnost koja se formira neverovatnom brzinom! Čak i konzumirati je na prazan stomak može imati pozitivan efekat?! Izvor: Kurir televizija

Napomenula je da kafa predstavlja opasnost za trudnice, ali da ima i svojih benefita kada su u pitanju određena oboljenja.

- Kafa definitivno nije za trudnice jer povećava rizik od spontanog pobačaja, pogotovo u prvom trimestru. Što se tiče pozitivnih efekata na zdravlje, smanjuje rizik od Alchajmerove i Parkinsonove bolesti, pa čak i dijabetesa tipa 2.

Raspopović je jedna od retkih koja nije ljubitelj ovog napitka.

- Ne volim kafu, prvenstveno zbog njenog ukusa. Miris kafe obožavam, ali ne volim da je pijem. Ujutru uglavnom pijem ceđenu pomorandžu. Kada se dogovaram sa drugarcama i ja kažem idemo na kafu, što je njima smešno.

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs