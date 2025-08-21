Slušaj vest

Srpski vatrogasci, koji su proteklih dana pomagali kolegama u Crnoj Gori u gašenju velikih požara, vratili su se u zemlju. Njihova misija bila je da sa helikopterom i svojom opremom pomognu u savladavanju vatre koja je pretila domaćinstvima i šumama u okolini Podgorice. O tome koliko je bilo zahtevno boriti se sa vatrenom stihijom u Crnoj Gori, detaljnije je govorio inspektor u Upravi za vatrogasno - spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije, Ranko Pavlović.

Foto: Kurir Televizija

- Tokom akcije gašenja požara, dva helikoptera ukupno su imali 313 naleta i na opožareni prostor bačeno je 1.058 tona vode. Pored ekipe iz Srbije, bili su angažovani predstavnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikopterske jedinice iz Mađarske, Češke, Hrvatske i Italije - ističe Pavlović.

O tome koliko je važna međunarodna saradnja kada su u pitanju ovakvi požari koji se brzo šire, Pavlović je rekao:

- Vreme brzine stizanja je najbitnije. Oni momci, osim gašenja požara u Crnoj Gori, gasili su požare u Republici Srbiji i prošle godine su bili angažovani u Makedoniji i Grčkoj.

