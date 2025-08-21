Slušaj vest

Mladi u Srbiji se već godinama opredeljuju da svoju sreću okušaju u poslovima koje pronalaze širom sveta. Takva situacija se ne menja čak i poboljšanjem životnog standarda u zemlji odakle potiču. Fenomen se objašnjava na različite načine, a bio je i tema razgovora u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija".

Gosti Marko Arsić, agent za nekretnine, Pavle Ivković, novinar Kurira i frizer Petar Zafirović, podelili su svoja iskustva odlaska u inostranstvo u potrazi za zaposlenjem. O statističkim podacima i istraživanjima na teritoriji naše zemlje govorila je Tatjana Vidaković iz Infostuda.

Pavle Ivković je uspešan novinar, ali njegov početak uopšte nije bio lak. Za gledaoce Kurir televizije podelio je probleme sa kojima se susreo nakon završetka fakulteta, a koji su ga preko noći naveli da svoju sreću okuša u potpuno drugoj državi.

- Kada sam završio fakultet, tražio sam posao u struci koji će biti dobro plaćen, što nisam uspeo. Radio sam na portalu gde mi je plata iznosila samo 10 hiljada dinara. Nakon njega odlazio sam i u restoran jer sam se bavio i kulinarstvom. Tamo sam nadoknadjivao taj novac koji mi je trebao, ali sam rekao da idem dalje - započeo je Ivković.

Osvrnuo se na svoj višegodišnji život na Malti, koji opisuje kao veliko iskustvo, ali i pogrešnu odluku.

- Izbor je preko noći pao na Maltu, bio sam tamo od 22. do 27. ili 28. godine. Preživeo sam svašta, susreo sam se sa teškim situacijama. Radio sam u fabrici plastike, jer sam imao fakultet zaposlili su me u kontroli kvaliteta. Našao sam i restoran meksičke kuhinje gde sam počeo kao perač sudova. Nisam bio ni tamo zadovoljan uslovima, spavao sam tri sata i ceo dan radio.

Frizer Petar Zafirović naišao je na drugačije uslove, iako je i sam počeo kao zanatski radnik. Svoj odlazk u Francusku započeo je zaposlenjem na građevini.

- Moj put do Pariza izgledao je tako što sam upoznao svoju devojku, sadašnju suprugu, koju sam otišao da vidim. Odlučili smo da tamo živimo zajedno. Kada sam radio renoviranje u salonu, video sam razne francuske političare. Shvatio sam gde se nalazim i da je u pitanju veliki potencijal - priča Zafirović.

Zafirović je sada vlasnik salona, ističe da ne želi da protraći sreću koju je pronašao u toj zemlji, ali da mašta da se jednog dana sa svojom porodicom vrati u Srbiju.

- Na početku sam radio na građevini, to je najlakše kada ne znate jezik i ne poznajete ljude. Kada sam naučio francuski, zaposlio sam se u jednom frizerskom salonu, a nakon kratkog vremena postao sam šef 9 salona. Kasnije sam imao želju da otvorim nešto svoje, lokal sam tražio 3 godine.

Marko Arsić, Srbin koji je otišao u Ameriku, ostvario je svoj san postavši agent za nekretnine. Karijeru nije započeo na lak način. Dolaskom u Ameriku uspeo je da se zaposli kao perač sudova, ali želja za napredovanjem bila je jača od nezavidnih okolnosti.

- Kao muva bez glave uzeo sam licencu, išao u školu za agenta za nekretnine. Radio sam dva posla, uveče u restoranu, a danju sa nekretninama. Prvo sam radio za agenciju koja se bavila samo izdavanjem, a kasnije sam prešao u najveću u Njujorku. Nakon možda samo dva meseca upoznao sam ženu koja je preko mene kupila stan od čak četiri miliona dolara. Upoznala me je sa svojom prijateljicom koja je isto prodala, pa kupila stan preko mene. Još uvek sam sa njom dobar, ona je promenila moju karijeru i budućnost - priseća se Arsić.

Vidaković je otkrila detalje ankete koju je sproveo Infostud, a čiji rezultati i dalje garantuju da su mladi odlučni u svojoj želji da karijeru razvijaju daleko od Srbije.

- Uglavnom smo fokusirani na naše tržište rada, ali pratimo globalne trendove. Rezulati nekih istraživanja koje smo radili prošle godine sa generacijom Z kažu da 57 odsto mladih planira da u jednom trenutku ode iz zemlje. Kao najčešće razloge navode bolje uslove života, pravnu sigurnost, veću zaradu i više mogućnosti za napredovanje.

Kako je istakla, na našem tržištu trenutno preovladavaju oglasi poslodavaca u potrazi za zanatskim radnicima.

- Raste broj oglasa za zanatlije i ljude sa srednjom stručnom spremom, ali je konstntan taj broj oglasa za visoko kvalifikovan kadar.

