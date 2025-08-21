Slušaj vest

Sreća je u upornosti, tako kaže Dragan Marković, šabački srećković, koji svake godine i po više puta osvoji neki od dobitaka na brojnim nagradnim igrama u kojima učestvuje.

Šest ranaca i brojne majice stigle su pre nekoliko dana, a prethodne nema gde više ni da spakuje, od peškira do opreme za plažu.

Dragan Marković iz Šapca, kaže: "Najviše sam dobijao posuđa, od najsitnijih čaša do pekača do lonaca, šerpi, džezvica, tanjira, escajga, do jelki za Novu godinu. Najdraža mi je escajg i komplet tanjira, zato što to uvek treba u svakom domu."

Pre sedam godina stigao je i najvredniji dobitak - Fiat 500 L od sakupljenih računa. Preko 3.000 kodova poslao je u kovertima napravljenim od starih kalendara. Deset dana na Tasosu za dve osobe, osvojinih u nagradnoj igri šabačkog trgovinskog lanca, čeka ga do kraja septembra.

Screenshot 2025-08-21 073447.png
Foto: Printscreen/RTS

Dragan Marković iz Šapca, dodaje: "Ta sreća je od upornosti jer ako čovek nije uporan u nečemu, ne može da ostvari svoje želje, svoje snove i to što je ostvario da podeli sa svojom porodicom. Ja sam uporan u dobijanju nagrada. Supruga i ja redovno popunjavamo te nagradne igre, učestvujemo u skupljanju kodova, koliko sam do sada nagrada dobio, imam spremljen miraz za decu."

Detelinu sa četiri lista Dragan nikada nije našao, ali na praznim ulicama sitnije novčanice, bez novčanika i dokumenata, jeste. Za sebe kaže da je 63-godišnji odbojkaški sudiju u aktivnoj penziji i pasionirani kvizoman, koji od nagradnih igrada ne odustaje.

Dragan Marković na kraju poručuje: "Još je ostalo da dobijem stan, i to je to."

(Kurir.rs/RTS)

Ne propustiteNovčanikOSVOJILI PARE NA LUTRIJI, A NISU DOBILI NI CENT! Osnivači ih izigrali - Niko nije pročitao jednu stavku u uputstvu
Listić za nagradnu igru
ŽivotTaksista ceo život presipao iz šupljeg u prazno i uplatio lutriju: Od viletine vredne milione nije mogao da dođe sebi (FOTO)
Džejms Mouton osvojio kuću od 4.5 miliona evra
Zanimljivosti14 puta dobio na lutriji a ovo je njegova tajna: Kune se u 6 matematičkih koraka za siguran dobitak
Stefan Mandel 14 puta osvojio na lutriji i podleio 6 koraka kako da osigurate dobitak
ZanimljivostiPreko noći postao milioner, pa raspisao oglas za ženu: Milioni su na sigurnom, a evo kakvu partnerku traži
kursat.jpg