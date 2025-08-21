Slušaj vest

Sreća je u upornosti, tako kaže Dragan Marković, šabački srećković, koji svake godine i po više puta osvoji neki od dobitaka na brojnim nagradnim igrama u kojima učestvuje.

Šest ranaca i brojne majice stigle su pre nekoliko dana, a prethodne nema gde više ni da spakuje, od peškira do opreme za plažu.

Dragan Marković iz Šapca, kaže: "Najviše sam dobijao posuđa, od najsitnijih čaša do pekača do lonaca, šerpi, džezvica, tanjira, escajga, do jelki za Novu godinu. Najdraža mi je escajg i komplet tanjira, zato što to uvek treba u svakom domu."

Pre sedam godina stigao je i najvredniji dobitak - Fiat 500 L od sakupljenih računa. Preko 3.000 kodova poslao je u kovertima napravljenim od starih kalendara. Deset dana na Tasosu za dve osobe, osvojinih u nagradnoj igri šabačkog trgovinskog lanca, čeka ga do kraja septembra.

Foto: Printscreen/RTS

Dragan Marković iz Šapca, dodaje: "Ta sreća je od upornosti jer ako čovek nije uporan u nečemu, ne može da ostvari svoje želje, svoje snove i to što je ostvario da podeli sa svojom porodicom. Ja sam uporan u dobijanju nagrada. Supruga i ja redovno popunjavamo te nagradne igre, učestvujemo u skupljanju kodova, koliko sam do sada nagrada dobio, imam spremljen miraz za decu."

Detelinu sa četiri lista Dragan nikada nije našao, ali na praznim ulicama sitnije novčanice, bez novčanika i dokumenata, jeste. Za sebe kaže da je 63-godišnji odbojkaški sudiju u aktivnoj penziji i pasionirani kvizoman, koji od nagradnih igrada ne odustaje.

Dragan Marković na kraju poručuje: "Još je ostalo da dobijem stan, i to je to."