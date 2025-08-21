Slušaj vest

Dvoje srpskih turista i vozač autobusa povređeni su sinoć u Grčkoj, nakon što su nepoznate osobe kamenovale autobus! Autobus se vraćao sa Halkidikija u Srbiju i napadnut je kamenjem!

Ovu informaciju preneo je grčki portal "Ta Nea", a podelila ju je u i Fejsbuk grupi "Live from Greece" administratorka Maja.

- Sinoć se dogodio incident (20/8) izvan Soluna. Nepoznate osobe, verovatno maloletnici prema navodima ERT-a, gađale su kamenjem turistički autobus sa srpskim turistima oko 21.30 časova, pri čemu su polomljeni prozori i povređene tri osobe - drugi vozač, star 34 godine, kao i dvoje turista koji su se nalazili u autobusu - napisala je Maja.

Kamenovan autobus sa srpskim turistima

Incident se dogodio na autoputu Egnatija, pre izlaza za Veriju.

- Dvoje maloletnika je uhapšeno ali odmah pušteno - dodala je ona.

Kamenovan autobus sa turistima iz Srbije u Grčkoj Foto: Facebook/ Live from Greece

Kako prenosi grčki portal "Ta Nea" uzbuna je podignuta kasno u sredu uveče na autoputu Egnatija nakon incidenta sa napadom kamenjem na turistički autobus.

Kamenjem na turistički autobus Foto: Printscreen

- Konkretno, turistički autobus iz Srbije napala su četvorica maloletnika u blizini naplatne rampe Oreokastro u Solunu. Prema informacijama, turistički autobus se juče (20.08.) vraćao sa Halkidikija u Srbiju i napadnut je kamenjem od strane četvorice maloletnika u blizini naplatne rampe. Kamenje je razbilo prozore i vetrobransko staklo autobusa, povredivši tri osobe - navodi portal.

Kamenje razbilo prozore Foto: Printscreen

Jedan od povređenih je drugi vozač autobusa, koji je prevezen u bolnicu AHEPA i zadobio je povrede usana. Povređena su još dva putnika, koji nisu želeli da budu prevezeni u bolnicu.

