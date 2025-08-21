PRVE SLIKE, KAMENOVAN AUTOBUS SA SRPSKIM TURISTIMA U GRČKOJ: Povređeni vozač i dva putnika! (FOTO)
Dvoje srpskih turista i vozač autobusa povređeni su sinoć u Grčkoj, nakon što su nepoznate osobe kamenovale autobus! Autobus se vraćao sa Halkidikija u Srbiju i napadnut je kamenjem!
Ovu informaciju preneo je grčki portal "Ta Nea", a podelila ju je u i Fejsbuk grupi "Live from Greece" administratorka Maja.
- Sinoć se dogodio incident (20/8) izvan Soluna. Nepoznate osobe, verovatno maloletnici prema navodima ERT-a, gađale su kamenjem turistički autobus sa srpskim turistima oko 21.30 časova, pri čemu su polomljeni prozori i povređene tri osobe - drugi vozač, star 34 godine, kao i dvoje turista koji su se nalazili u autobusu - napisala je Maja.
Incident se dogodio na autoputu Egnatija, pre izlaza za Veriju.
- Dvoje maloletnika je uhapšeno ali odmah pušteno - dodala je ona.
Kako prenosi grčki portal "Ta Nea" uzbuna je podignuta kasno u sredu uveče na autoputu Egnatija nakon incidenta sa napadom kamenjem na turistički autobus.
- Konkretno, turistički autobus iz Srbije napala su četvorica maloletnika u blizini naplatne rampe Oreokastro u Solunu. Prema informacijama, turistički autobus se juče (20.08.) vraćao sa Halkidikija u Srbiju i napadnut je kamenjem od strane četvorice maloletnika u blizini naplatne rampe. Kamenje je razbilo prozore i vetrobransko staklo autobusa, povredivši tri osobe - navodi portal.
Jedan od povređenih je drugi vozač autobusa, koji je prevezen u bolnicu AHEPA i zadobio je povrede usana. Povređena su još dva putnika, koji nisu želeli da budu prevezeni u bolnicu.
Kurir.rs