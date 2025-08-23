Slušaj vest

Na društvenim mrežama osvanulo je upozorenje na prevare prilikom kupovine automobila!

Pojedinci se predstavljaju kao prodavci vozila, a zatim koriste različite metode obmane kako bi došli do novca - od prodaje automobila bez papira, preko nestajanja nakon uplate, do prijavljivanja već prodatih vozila kao svoje imovine.

- Pojavila se osoba (na teritoriji Beograda i okoline) koja se predstavlja kao prodavac vozila i koristi razne prevare. Prodaje automobile bez papira ili obeća papire pa nestane, daje vozila koja su već u dugu ili pod lizingom, uzima novac a zatim nestaje, prijavljuje policiji da je vozilo njegovo iako ga je već prodao - navodi se u jednoj objavi u Fejsbuk grupi "Ekspres oglasi Valjevo".

Prevare pri kupovini vozila Foto: Facebook/ Expres oglasi Valjevo

Dodaje se da je više ljudi imalo iskustva sa jednom čovekom, te da su na taj način oštećeni.

- Ako kupujete vozilo, uvek proverite: da li je vozilo u registru dugovanja, da li se vodi na prodavca, da li su papiri odmah dostupni i overeni kod notara. Budite oprezni i ne nasedajte na sumnjive ponude. Ako već imate iskustvo s ovakvim slučajevima, i ovom osobom molim vas delite dalje da upozorimo i ostale ljude da ne nasedaju na ovakve prevare kao i mi! Obavezno prijavite policiji - dodaje se.