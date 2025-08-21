Slušaj vest

Masna jetra može se smatrati jednim modernim oboljenjem, uzrokovanim savremenim načinom života i lošom ishranom. Lekari kažu da se to može preduprediti, ali i na vreme sanirati.

Često se masna jetra dijagnostikuje sasvim slučajno, ultrazvukom, kada joj je boja nešto svetlija. To potvrđuju i analize krvi. Simptomi su u početku nespecifični, a odnose se na zamaranje i slabost. Jetra je glavna biohemijska laboratorija svakog organizma.

Foto: Kurir Televizija

- Kod masne jetre dolazi do nagomilavanja viška masnoća u vitalnom tkivu jetre i te masnoće guše plemeniti deo, tako otežavaju te funkcije koje jetra sprovodi u organizmu. Smatra se da u današnje doba na zapadu i kod nas preko 20% stanovništva ima masnu jetru kao takvu. Problem sa masnom jetrom što ona posle određenog broja godina može preći i u cirozu jetre, a može preći čak i u karcinom jetre - objašnjava dr Velimir Novaković, gastroenterolog bolnice u Sremskoj Mitrovici.

Rizik od obolevanja povećava više faktora, a to su gojaznost, preterani unos hrane zasićene masnim kiselinama, koncentrovani ugljeni hidrati, nekretanje, prekomerno uzimanje alkohola, gaziranih i energetskih pića.

U narodu se smatra kao bezazleno oboljenje, a izaziva čak i karcinom! Dr Novaković apeluje na brzu reakciju: Ne ignorišite simptome, otkrićete ga slučajno! Izvor: Kurir televizija

- To je oboljenje koje se na početku smatra bezazlenim, a kad ispostavi svoje kasne komplikacije, imamo situaciju da mnogi sistemi popuštaju. Što se tiče terapije, to je širok spektar lekova koji se zovu hepatoprotektori, to su lekovi koji osvežavaju tkivo jetre, pomažu jetrenoj ćeliji da se kao jedna tačka u kojoj se obavlja desetina biohemijskih reakcija, oslobodi masnoća u svojoj okolini i da proradi, da radi svoju funkciju kako treba - ističe Novaković.

Ključ rešavanja ovakvog problema je najpre uvođenje zdravih navika.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs