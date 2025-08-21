Slušaj vest

U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će u Vojvodini i u brdsko - planinskim predelima južne Srbije dostizati i udare olujne jačine, najavio je RHMZ.

"Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u petak lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlјa dalјe na istok zemlјe, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", upozorio je RHMZ.

U Beogradu promenljivo oblačno, osetno svežije i nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar ujutro i pre podne biće slab i umeren zapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša oko 26 stepeni.

Upaljen meteo alarm zbog nepogoda

U Srbiji će sutra na snazi biti narandžasti i žuti meteo alarm zbog kiše, grmljavine, jakog vetra ali i visoke temperature u pojedinim delovima zemlje. Narandžasto upozorenje koje će biti upaljeno u većem delu Srbije, znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..

U nastavku pogledajte gde je i koje upozorenje sutra na snazi:

"Šansa za grad velika"

Ivan Ristić je na svom Fejsbuk profilu objavio da "danas popodne i uveče ima uslova za pljuskove kiše praćene grmljavinom na severu naše zemlje, za naše turiste upozorenje na moguće nevreme na Jadranu! Šansa za grad je veoma velika što ukazuje na moguće nepogode."

Dodao je i da posle današnjeg vrelog dana, sutra stiže kiša i osveženje.

"U mom IRIE modelu maksimumi šanse za GRAD su oko 60%, što ukazuje da nepogode sutra južnije od Save i Dunava nisu isključene", najavio je Ristić.

Nepogode i pad temperature

Marko Čubrilo najavljuje da petak donosi osetno svežije i nestabilno vreme posebno na istoku i jugoistoku regiona uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode, duvaće pojačan severozapadni vetar i biće osetno svežije uz maksimume temperature od 17 do 26 stepeni.