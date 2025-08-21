Slušaj vest

Ambasador Srbije u Švajcarskoj, Ivan Trifunović, prisustvovao je prestižnom letnjem prijemu "Sommerfest" u organizaciji renomiranog švajcarskog nedeljnika Veltvohe. Događaj je održan u poznatom restoranu u srcu Ciriha, uz prisustvo brojnih istaknutih ličnosti iz političkog, diplomatskog i kulturnog života Evrope.

Domaćin večeri bio je Rodžer Kopel, glavni i odgovorni urednik i izdavač nedeljnika Veltvohe, koji je tom prilikom ugostio vodeće ličnosti sa evropske političke scene. Među njima su bili i Kristof Bloher, bivši član Saveznog saveta Švajcarske, Marsel Detling, poslanik i predsednik Švajcarske narodne partije (SVP), kao i Alis Vajdel, kopredsednica nemačke stranke AfD.

Ambasador Trifunović iskoristio je priliku da u srdačnom i dinamičnom ambijentu razmeni mišljenja i stavove sa pomenutim zvaničnicima, kao i sa Tiborom Šalevom Šloserom, ambasadorom Izraela u Švajcarskoj, i brojnim drugim zvanicama.

Skup je protekao u znaku otvorenog dijaloga, jačanja međunarodnih odnosa i afirmacije zajedničkih vrednosti u savremenim globalnim okolnostima. Ambasador Trifunović istakao je značaj ovakvih okupljanja za izgradnju poverenja i partnerstva među državama, ali i za predstavljanje Srbije u međunarodnim diplomatskim krugovima.

