Ambasador Srbije u Švajcarskoj, Ivan Trifunović, prisustvovao je prestižnom letnjem prijemu "Sommerfest" u organizaciji renomiranog švajcarskog nedeljnika Veltvohe. Događaj je održan u poznatom restoranu u srcu Ciriha, uz prisustvo brojnih istaknutih ličnosti iz političkog, diplomatskog i kulturnog života Evrope.

Domaćin večeri bio je Rodžer Kopel, glavni i odgovorni urednik i izdavač nedeljnika Veltvohe, koji je tom prilikom ugostio vodeće ličnosti sa evropske političke scene. Među njima su bili i Kristof Bloher, bivši član Saveznog saveta Švajcarske, Marsel Detling, poslanik i predsednik Švajcarske narodne partije (SVP), kao i Alis Vajdel, kopredsednica nemačke stranke AfD.

Ambasador Trifunović iskoristio je priliku da u srdačnom i dinamičnom ambijentu razmeni mišljenja i stavove sa pomenutim zvaničnicima, kao i sa Tiborom Šalevom Šloserom, ambasadorom Izraela u Švajcarskoj, i brojnim drugim zvanicama.