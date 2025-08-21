Slušaj vest

Doktori Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, u saradnji sa kolegama iz Sektora za vanredne situacije, započeli su akciju skrininga aneurizme abdominalne aorte kod zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici.

Plan je da u narednom periodu bude pregledano skoro 500 zaposlenih, uglavnom vatrogasaca-spasilaca starijih od 45 godina iz sedišta Sektora za vanredne situacije.

- Aneurizma abdominalne aorte je asimptomatska bolest i jedan od najčešćih uzročnika smrtnosti. Može se otkriti jednostavnim ultrazvučnim pregledom, a prevencija u ovakvim slučajevima bukvalno spasava život - istakao je dr sci med Dragan Erić, a podatak koji upozorava je da je aneurizma abdominalne aorte 13. vodeći uzročnik smrti u svetu.

Početku pregleda prisustvovali su Luka Čaušić, v.d. pomoćnika ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije, prof dr Ivana Stašević Karličić, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja, dr sci med Dragan Erić, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP.

Inače, pregledi će se obavljati utorkom i četvrtkom od 11 do 16 časova u ambulanti Uprave za vanredne situacije u Beogradu.

Aneurizma abdominalne aorte je asimptomatska bolest kod koje može da dođe do rupture (pucanja) i smrtnog ishoda ukoliko se na vreme ne otkrije i pravovremeno ne reaguje.

- Skrining kod zaposlenih u Sektoru za vanredne situacije se organizuje s obzirom na vrstu posla koju obavljaju, a u okviru kojeg su stalno dostupni, izloženi kontinuiranom stresu, imaju nepredvidivost u radu... Ovo je još jedan pokazantelj da Sektor za vanredne situacije brine o svojim zaposlenima, a ova akcija je samo jedna u nizu sličnih - kaže naš izvor.

Pregled aneurizme abdominalne aporte je bezbolan i traje pet do 10 minuta, a u planu je da bude obavljeno 30 pregleda dnevno.

- U slučaju da se kod pregledanih primete bilo kakve abnormalnosti, biće upućeni na dodatne preglede u Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a. Aneurizma trbušne aorte obično se godinama razvija bez ikakvih znakova i tegoba, sve dok ne dođe do njenog pucanja. To je stanje opasno po život pacijenta, a može da bude sprečeno jednostavnim pregledom - ultrazvukom stomaka - objašnjava sagovornik.

Ne propustiteDruštvoMLADA DOKTORKA PREGLEDALA ČOVEKA BEZ IKAKVIH SIMPTOMA, OTKRILA U NJEMU "TEMPIRANU BOMBU": Odmah poslat na operaciju u Urgentni
krila.jpg
DruštvoUSPEŠAN PILOT PROJEKAT SKRININGA: Od aprila otkriveno 350 aneurizmi trbušne aorte, pregledano 8.000 građana
shutterstock-2271673249.jpg
DruštvoNAVALA NA KBC "BEŽANIJSKA KOSA" OD RANOG JUTRA: Dr Zdravković: Ove bolesti su ubica broj 1! OVDE ZA 2 MINUTA SPASAVATE GLAVU!
redovi-bezanijska-kosa-bolnica-dr-marija-zdravkovic-foto-zorana-jevtic--printscreen.jpg