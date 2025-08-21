Doktori Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, u saradnji sa kolegama iz Sektora za vanredne situacije, započeli su akciju skrininga aneurizme abdominalne aorte kod zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici

Plan je da u narednom periodu bude pregledano skoro 500 zaposlenih, uglavnom vatrogasaca-spasilaca starijih od 45 godina iz sedišta Sektora za vanredne situacije.

- Aneurizma abdominalne aorte je asimptomatska bolest i jedan od najčešćih uzročnika smrtnosti. Može se otkriti jednostavnim ultrazvučnim pregledom, a prevencija u ovakvim slučajevima bukvalno spasava život - istakao je dr sci med Dragan Erić, a podatak koji upozorava je da je aneurizma abdominalne aorte 13. vodeći uzročnik smrti u svetu.

Početku pregleda prisustvovali su Luka Čaušić, v.d. pomoćnika ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije, prof dr Ivana Stašević Karličić, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja, dr sci med Dragan Erić, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP.

Inače, pregledi će se obavljati utorkom i četvrtkom od 11 do 16 časova u ambulanti Uprave za vanredne situacije u Beogradu.

Aneurizma abdominalne aorte je asimptomatska bolest kod koje može da dođe do rupture (pucanja) i smrtnog ishoda ukoliko se na vreme ne otkrije i pravovremeno ne reaguje.

- Skrining kod zaposlenih u Sektoru za vanredne situacije se organizuje s obzirom na vrstu posla koju obavljaju, a u okviru kojeg su stalno dostupni, izloženi kontinuiranom stresu, imaju nepredvidivost u radu... Ovo je još jedan pokazantelj da Sektor za vanredne situacije brine o svojim zaposlenima, a ova akcija je samo jedna u nizu sličnih - kaže naš izvor.

Pregled aneurizme abdominalne aporte je bezbolan i traje pet do 10 minuta, a u planu je da bude obavljeno 30 pregleda dnevno.