Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je Domsko odeljenje i manastir Sveta Petka Izvorska, kod Paraćina, u kojem boravi oko 80 lica sa smetnjama u razvoju.

"Ovaj dom je izvor ljubavi, solidarnosti, nesebične podrške i sestrinskog zagrljaja. Ovde se nalaze lica koja ne mogu da pričaju, da hodaju, komuniciraju. Godinama unazad o njima se stara sestrinstvo manastira, koje je preuzelo na sebe zaista ogromno breme i nosi ga uz pomoć velike duhovne snage", navela je ministarka.

Foto: Minrzs

Ona je razgovarala sa monahinjama manastira o načinima na koje Ministarstvo može da pomogne u cilju unapređenja kvaliteta usluga, kako u ovoj tako i u narednoj godini.

"Želimo da nastavimo da pružamo podršku celom sistemu socijalne zaštite u Paraćinu, sa akcentom na ovaj manastir. Naša je dužnost, da preuzmemo odgovornost i pomognemo onima kojima je podrška potrebna", navela je ministarka.

Foto: Minrzs

Stamenkovski je istakla i da Ministarstvo opredeljuje 2 miliona dinara mesečno za programe podrške, hranu, negu i ostale troškove, kao i da je u 2025. godini, do sada, izdvojeno 15 miliona dinara za podršku ovom manastiru, a do kraja godine nastaviće se redovne isplate.

Foto: Minrzs

Kako je navela, dobrom komunikacijom Centra za socijalni rad Paraćin i Ministarstva uspešno je i institucionalizovana saradnja i podrška koja se pruža ovom domskom odeljenju.