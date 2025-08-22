Slušaj vest

U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će u Vojvodini i u brdsko - planinskim predelima južne Srbije dostizati i udare olujne jačine.

Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom sa najvećom verovatnoćom u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje. Najniža temperatura biće od 14 do 21, a najviša od 24 do 31 stepen.

U Beogradu promenljivo oblačno, osetno svežije i nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar ujutro i pre podne slab i umeren zapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša oko 26 stepeni.

meteo.jpg
Foto: RHMZ

Zbog najavljenih nepogoda, danas će u većem delu Srbije na snazi biti narandžasti meteo alarm.

Screenshot 2025-08-21 142430.png
Foto: Printscreen/Republički hidrometeorološki zavod

Za vikend suvo uz prijatnije temperature - smenjivaće se sunčani periodi i promenljiva oblačnost, a kiša je moguća tek u nedelju krajem dana, u toku noći i ponedeljak ujutro (24/25.08.) uglavnom u delovima zapadne i centralne Srbije.

Maksimalne temperature od 23 do 26 stepeni, na krajnjem jugu i do 29 stepeni. Početkom naredne sedmice ponovo toplije, a prolazne padavine moguće su u sredu, 27. avgusta.

Ne propustiteDruštvoIZVOR LJUBAVI, NESEBIČNE PODRŠKE I SESTRINSKOG ZAGRLJAJA Stamenkovski u domu manastira Sveta Petka: Nastavićemo da pružamo podršku onima kojima je potrebna
IMG-20250821-WA0137.jpg
DruštvoDR ZORICI VEĆ BIRALI SLIKU ZA SPOMENIK, TOLIKO JE LOŠE BILO: A onda je otišla u manastir Tumane i ovako zamolila igumana Dimitrija... (FOTO)
neispricano.00_22_00_07.Still004.jpg