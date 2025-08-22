Društvo
Na FTN u NS prijavljivanje za drugi upisni rok od 1. do 5. septembra: Dostupno 216 mesta na budžetu i 835 na samofinansiranju
Fakultet tehničkih nauka (FTN) Univerziteta u Novom Sadu objavio je da će elektronska prijava kandidata za drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih i strukovnih akademskih studija biti obavljena od 1. do 5. septembra.
Prijavljivanje je u prostorijama Fakulteta 4. i 5. septembra a prijemni ispiti biće održani 8. septembra.
U drugom roku dostupno je 216 mesta na budžetu i 835 na samofinansiranju.
Spisak studijskih programa i raspoloživih mesta objavljen je na sajtu Fakulteta.
