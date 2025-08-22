Slušaj vest

Fakultet tehničkih nauka (FTN) Univerziteta u Novom Sadu objavio je da će elektronska prijava kandidata za drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih i strukovnih akademskih studija biti obavljena od 1. do 5. septembra.

Prijavljivanje je u prostorijama Fakulteta 4. i 5. septembra a prijemni ispiti biće održani 8. septembra.

U drugom roku dostupno je 216 mesta na budžetu i 835 na samofinansiranju.

Spisak studijskih programa i raspoloživih mesta objavljen je na sajtu Fakulteta.

Kurir.rs/RTV

Ne propustiteDruštvoSrednju školu nije upisalo 12 učenika: Ostali bez školovanja iz 2 razloga! Evo šta ih čeka u avgustu!
0604 nebojsa mandic.jpg
DruštvoZavršen prvi upisni rok za srednje škole: Zanati ponovo popularni među decom! Jedna škola posebno privlačna, za jedno mesto konkuriše čak 7 dece!
shutterstock_198917666.jpg
DruštvoMnogi smerovi u školama modernizovani: Vladalo veliko interesovanje đaka i za dva nova profila!
0605 shutterstock_2466836605.jpg