Fakultet tehničkih nauka (FTN) Univerziteta u Novom Sadu objavio je da će elektronska prijava kandidata za drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih i strukovnih akademskih studija biti obavljena od 1. do 5. septembra.

Prijavljivanje je u prostorijama Fakulteta 4. i 5. septembra a prijemni ispiti biće održani 8. septembra.

U drugom roku dostupno je 216 mesta na budžetu i 835 na samofinansiranju.

Spisak studijskih programa i raspoloživih mesta objavljen je na sajtu Fakulteta.