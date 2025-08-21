Slušaj vest

Blagosloveni su i srećni oni koji žive na selu ili oni koji imaju kome otići, da makar povremeno uživaju u čarima koje život u seoskom ambijetu nosi sa sobom.

Dok mnogi, koji od rođenja žive takav život, sanjaju asfalt i svetla velegrada, oni koji su živeli u gradu i koji su spoznali privilegiju života u seoskoj sredini, nemaju dilemu: između sela i grada biraju ono lepše - selo.

Foto: Printscreen Instagram/garovic_tamara

Jedna od takvih je gošća "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, Radmila Rakovac, učiteljica koja je radni i životni vek provela u Beogradu, ali je sve to zamenila sa životom u selu Deč.

Rakovac je uporedila stil života u gradu i selu, pa je odgonetnula tu suštinsku razliku zbog koje joj se više dopao život van velikih zgrada.

- Jako je to interesantna tema, rođena sam u Beogradu, tu živim ceo život, ali me je priroda oduvek vukla, taj mir, takva tišina... To u gradu nisam doživela, ali me je priroda fascinirala, pa sam došla do odluke da malo izmenim svoj način života. Tako sam našla svoj mir, svoje parče zemlje u selu Deč. To čak nije ni selo, već zaseok, nas tu ima 20-30 i uživamo u miru. Svi imamo veliku parcelu, tu su nam objekti, razna gazdinstva. Kada iz stana dođete u takvu prirodu, tu se ne vidi granica, pogled puca na ravno i to sa svih strana. Koliko grad olakšava dostupnost, ipak je sve zatvoreno, svuda je nervoza i stres, a priroda je posebna priča, to je nešto fantastično - započela je Rakovac, pa nastavila:

- Na ideju da promenim život je došlo delom i zbog hobija, a meni je to biciklizam, sa biciklom prolazim kraj sela već 30 godina, uživam u toj slobodi. Čim izađem iz blokova, totalno je drugačija energija, maštala sam da imam svoje parče zemlje. To sam i našla. Nije slučajno, ništa u životu nije slučajno. Našla sam prazno parče zemlje, a ja sam od toga za tri godine napravila udobnost za sebe i moje goste.

Kurir.rs

