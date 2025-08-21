Slušaj vest

Pogoršanje vremena i zahlađenje stigli su danas u Srbiju, ali to neće označiti i da je kraj leta, jer nas već od narednog četvrtka ponovo očekuju temperature preko 30 stepeni!

Meteorolog amater Ivan Ristić rekao je za Kurir kakvo nas vreme čeka.

- U subotu će kiša prestati i biće osetno svežije, subota i nedelja biće s temperaturama između 23 i 28 stepeni, što je za 10 stepeni hladnije nego juče, onda od ponedeljak polako će temperatura početi da raste. U sredu nas čeka prolazno naoblačenje s kišom, a od četvrtka i petka temperature ponovo preko 30 stepeni - naglasio je Ristić.

Ivan Ristić o vremenskoj prognozi do kraja avgusta 2025. Foto: Kurir Televizija

Prema njegovoj prognozi, u petak i subotu maksimalne temperature biće između 30 i 35 stepeni.

- U nedelju ponovo sledi jedno prolazno naoblačenje i manji pad temperature. Takvo vreme će se nastaviti i početkom septembra, s tim što će temperature biti oko 30. U pojedinim danima iznad 30, u pojedinim ispod, u svakom slučaju - leto se nastavlja - dodao je sagovornik.