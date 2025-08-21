Slušaj vest

Možete li da prebrojite koliko puta ste samo od jutros pogledali vaše telefone i to bez razloga? Otvorili društvene mreže, aplikacije koje služe za razonodu...

Da li smo potpuno nesvesno postali zavisni od ekrana i pametnih uređaja? Više o ovome, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji, pričao je dr Svetislav Mitrović, psihijatar čija je uža specijalnost upravo problem različitih zavisnosti među kojima jeste i zavisnost od ekrana.

Foto: Profimedia

- Kako da kontrolišemo ta sredstva, a da ona ne kontrolišu nas? Ta sredstva su tu i ostaće zauvek, samo će se unapređivati i postaju neodvojivi deo našeg života. Međutim, bilo bi dobro kada bismo mogli da ih kontrolišemo i tako izuzmemo njihov negativan uticaj. U dnevnoj bolnici u kojoj radimo, često se javljaju roditelji koji imaju problem sa mladima koji previše koriste digitalna sredstva. To se odražava i na ponašanje, zaista je ta opasnost sve učestalija - započeo je Mitrović.

Psihijatar je odgonetnuo koji momenti bi trebalo da ukažu da je došlo do zavisnosti:

Kako da mi kontrolišemo telefon, a ne on nas? Izvor: Kurir televizija

- Smatra se da je norma, dakle korišćenje ovih sredstava bez neke opasnosti, kod mladih dva sata dnevno. Kada se taj kvantum vremena prekorači, onda to postaje alarmantno. Kod nas dođu mladi koji to čine po deset i više sati dnevno. Da je dete krenulo u razvoj problema vidite po ponašanju, izoluju se, čim dođe kući odmah se zatvori i tako dalje.

