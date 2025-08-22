Slušaj vest

Mnogi očekuju da će sa letovanja poneti uspomene na divno more, mirise borića i girosa, ali - ne budu uvek baš sve uspomene prijatne!

Jedan Siniša verovatno će se dugo sećati kako se ovog leta okupao u grčkom moru sa ni manje ni više već ključevima od auta, nakon čega je ključ prestao da radi.

Siniša je zaboravio da su mu džepu ključevi od auta, pa otišao da se okupa Foto: Shutterstock

- Hajde, drugari, jedna pomoć... Završio sam u moru sa ključem od auta i sada ne reaguje... U pitanju je BMW f11 2016. godište. Trenutno se nalazim u mestu Nea Potidea na plaži Toroneos... Da li neko ima broj od ključara koji može da reši problem? Mogu da se sporazumevam na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. Samo vas molim da me poštedite komentara gde je rezervni ključ; ne kupa se sa ključem i slično. Desilo se i - eto! Za svaku korisnu informaciju zahvaljujem - napisao je on na Fejsbuk grupi Grčka info.

Njegova objava je naišla na brojne komentare. Brzo se ispostavilo da je mnogo njih imalo slično iskustvo.

- Ako možeš otvori ključ i stavi da se osuši. Kasnije, ako si u mogućnosti, stavi u pirinač. On izvuče vlagu i - trebalo bi da radi - napisao je jedan Vidoje.

Mnogi građani su savetovali Sinišu da otvori ključ i da ga osuši Foto: Shutterstock

I jedan Milan je posavetovao Sinišu da ključ prvo osuši.

- Dobro ga osuši! Nije trebalo odmah da ga probaš. Meni se desilo isto, ali sam ga ostavio na suncu i popodne je radio. Sutradan ujutru nije hteo. Otključao sam pomoćnim ključem, mehanički, a ovaj što se pokvasio je posle sat vremena proradio.

Većina je Siniši ipak savetovala da pomoć potraži od ključara.

- Ne otvaraj ključ i ne čačkaj ništa. Traži ključara! - zaključio je jedan Saša dok je bilo ljudi koji su za Sinišu našli čak ključarske radionice u blizini.