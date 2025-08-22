Siniša doživeo neverovatan maler u Grčkoj, krenuo u more sa ovom stvari u džepu i preselo mu: Oprez! Zbog ove sitnice mu je propalo letovanje!
Mnogi očekuju da će sa letovanja poneti uspomene na divno more, mirise borića i girosa, ali - ne budu uvek baš sve uspomene prijatne!
Jedan Siniša verovatno će se dugo sećati kako se ovog leta okupao u grčkom moru sa ni manje ni više već ključevima od auta, nakon čega je ključ prestao da radi.
- Hajde, drugari, jedna pomoć... Završio sam u moru sa ključem od auta i sada ne reaguje... U pitanju je BMW f11 2016. godište. Trenutno se nalazim u mestu Nea Potidea na plaži Toroneos... Da li neko ima broj od ključara koji može da reši problem? Mogu da se sporazumevam na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. Samo vas molim da me poštedite komentara gde je rezervni ključ; ne kupa se sa ključem i slično. Desilo se i - eto! Za svaku korisnu informaciju zahvaljujem - napisao je on na Fejsbuk grupi Grčka info.
Njegova objava je naišla na brojne komentare. Brzo se ispostavilo da je mnogo njih imalo slično iskustvo.
- Ako možeš otvori ključ i stavi da se osuši. Kasnije, ako si u mogućnosti, stavi u pirinač. On izvuče vlagu i - trebalo bi da radi - napisao je jedan Vidoje.
I jedan Milan je posavetovao Sinišu da ključ prvo osuši.
- Dobro ga osuši! Nije trebalo odmah da ga probaš. Meni se desilo isto, ali sam ga ostavio na suncu i popodne je radio. Sutradan ujutru nije hteo. Otključao sam pomoćnim ključem, mehanički, a ovaj što se pokvasio je posle sat vremena proradio.
Većina je Siniši ipak savetovala da pomoć potraži od ključara.
- Ne otvaraj ključ i ne čačkaj ništa. Traži ključara! - zaključio je jedan Saša dok je bilo ljudi koji su za Sinišu našli čak ključarske radionice u blizini.
Iako će Siniša ovo letovanje pamtiti po maleru sigurno će mu ostati u sećanju i to kako su se mnogi ljudi, koji ga čak i ne poznaju, udružili kako bi mu pomogli.