Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slaveSvetog apostola Matiju.

Sveti apostol Matija je izabran da zameni Judu Iskariotskog posle izdaje Hrista i samoubistva, zbog čega ga nazivaju trinaestim apostolom. Rodom je bio iz Vitlejema, a učio se kod svetog Simeona Bogoprimca u Jerusalimu. Kada je Gospod izašao na propoved o carstvu Božjem, tad se i Matija pridružio onima koji su voleli Gospoda, jer ga je i on voleo svim srcem i sa nasladom je slušao i gledao Njegove reči i dela.

U početku je bio pribrojan u Sedamdeset manjih Hristovih učenika, ali pošto je po Vaskrsenju Gospoda, mesto Jude izdajnika bilo upražnjeno, apostoli su kockom izabrali Matiju za jednog od dvanaest velikih apostola.

A Gospod, kome su poznate sve tajne srca ljudskog, videći Matijevo usrđe i čistu savest, izabra ga ne samo za Svog učenika nego i za apostolsku službu. Spočetka sveti Matija pripadaše Sedamdesetorici manjih apostola, o kojima se u Evanđelju kaže: Izabra Gospod i drugih sedamdesetoricu učenika, i posla ih po dva i dva pred licem Svojim (Lk. 10, 1); a posle dobrovoljnog stradanja, vaskrsenja i vaznesenja Gospoda našeg Isusa Hrista na nebo, sveti Matija bi uvršćen u velike apostole. Jer kada Juda otpade od lika Dvanaestorice apostola i njegovo mesto ostade upražnjeno, sveti Petar, vrhovni apostol, ustade u skupu prvih hrišćana i obrati im se rečju o tome, da mesto otpalog i poginulog Jude treba popuniti izabravši jednog od onih ljudi koji je bio sa apostolima za sve vreme boravka Gospoda Isusa među njima, da bi izbor Dvanaestorice apostola izabran Gospodom bio čitav i neokrnjen.

Foto: Printskreen

"I postaviše dvojicu, Josifa, zvanog Varsava, i Matiju; i pomolivši se Bogu rekoše: Ti, Gospode, koji poznaješ srca sviju, pokaži jednoga od ove dvojice koga si izabrao, da primi udeo ove službe i apostolstva, iz koga ispade Juda. I baciše kocke za njih, i pade kocka na Matiju, i bi pridružen jedanaestorici apostola" kao dvanaesti.

Ovaj izbor uskoro bi potvrđen od Gospoda pri šiljanju Duha Svetog u vidu ognjenih jezika: jer Duh Sveti otpočinu i na svetom Matiji, kao i na ostalim svetim apostolima, darujući mu podjednaku blagodat sa njima. Po silasku Svetoga Duha apostoli baciše kocke, na koju će stranu svaki od njih ići radi propovedanja Evanđelja. Svetome Matiji pade kockom Judeja, da u njoj propoveda Hrista Boga: i on se trudi u njoj obilazeći gradove i sela i blagovesteći javivše se spasenje svetu. I kao izabrani sasud on pronese ime Hristovo ne samo među Judejce nego i među neznabošce. Jer predanje nam govori da je on propovedao Evanđelje Hristovo i u Etiopiji, i mnoge muke tamo prstrpeo: po zemlji su ga vukli i pretrepeo je velika iskušenja.

Po kazivanju nekih sveti Matija je propovedao Evanđelje Hristovo i u Makedoniji. Tamo ga neznabožni jelini uhvatiše, pa želeći da oprobaju silu vere propovedane od njega, dadoše mu da popije neki otrovan napitak, od koga se gubio očnji vid: jer ko god bi ispio taj otrov, odmah je postajao slep. Međutim sveti apostol Matija, ispivši u ime Hristovo taj otrov, ostade nepovređen; pa još i oslepljene tim otrovom, preko dvesta pedeset ljudi, isceli metnuvši ruke na njih i prizvavši ime Hristovo. Ne trpeći to, đavo se javi neznabošcima u obliku maloga dečka, naređujući da napadnu Matiju, pošto on uništava poštovanje besova. A kada oni htedoše da uhvate svetog apostola, on iako hođaše posred njih, postade nevidljiv za njih, i oni ga tri dana tražiše i ne mogaše ga pronaći. Posle toga sveti apostol im se sam javi i dobrovoljno predade sebe u njihove ruke. Oni ga okovaše i u tamnicu zatvoriše, gde mu se đavoli javiše, besno škrgućući zubima na njega. No iduće noći njemu se javi Gospod u velikoj svetlosti, utvrdi ga, i oslobodivši ga okova otvori mu vrata od tamnice i pusti na slobodu. A kad svanu dan sveti apostol ponovo stade među narod i propovedaše Hrista neustrašivo. No pošto neki tvrdoga srca, ne verujući njegovoj propovedi i besneći protiv njega, hoćahu da ga svojim rukama ubiju, iznenada se otvori zemlja i proguta ih; a oni što ostadoše, uplašivši se, obratiše se ka Hristu i krstiše se.

Potom se apostol Hristov ponovo vrati u svoj udeo - u Judeju, i mnoge od sinova Izrailjevih obrati ka Gospodu Hristu, propovedajući im reč Božiju i potvrđujući propoved svoju znamenjima i čudesima: jer on imenom Hristovim slepima vid davaše, gubave očišćavaše, đavole iz ljudi izgonjaše, hromima hod davaše, gluvima sluh, i tužne u život povraćaše. Nazivajući Mojsija svetim i pobuđujući na držanje zakona danog mu od Boga na tablicama, sveti Matija u isto vreme učaše veri u Hrista, koga Mojsije znamenjima i praslikama unapred objavi, koga proroci predskazaše, koga Bog Otac posla ovaploćena od Prečiste i Svebesprekorne Djeve na spasenje sveta. Pri tome im sveti Matija tumačaše da su se sva proroštva o Hristu već zbila na došavšem Mesiji.