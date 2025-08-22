Slušaj vest

Beograđanka Marina pokazala je da u vremenu kada mnogi okreću glavu i prolaze pored tuđe nevolje, još uvek postoje ljudi spremni da ulože trud i vreme kako bi pomogli nepoznatom čoveku.

Naime, sredinom jula Marina je pronašla ranac u parku kod Vukovog spomenika. U rancu se nalazio laptop, a jedina informacija koja bi mogla odvesti do vlasnika bilo je ime naloga na računaru. Ime Janko i jedno prezime.

Marina je ranac našla kod Vukovog spomenika Foto: Fejsbuk Printscreen

Marina je odmah krenula u potragu. Pisala je poruke svim osobama sa tim imenom na Fejsbuku - njih više od dvadeset.

- Pronađen ranac sa laptopom u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu. Ko se javi mora detaljno da opiše sadržnu ranca, da bih znala da je prava osoba. Pisala sam poruke svima koji se tako zovu na fejsbuku (preko 20 osoba), ostavljala oglase u parku kod Vukovog spomenika i jos nisam našla vlasnika - sada je prošlo tačno mesec dana od kako sam našla ranac (14. jula). Neko mi je predložio da probam ovako, pa rekoh da probam - svakako ne odustajem - napisala je Marina na Fejsbuk grupi "Izgubljeno-nađeno".

U rancu je bio laptop Foto: Fejsbuk Printscreen

Njena upornost nije bila uzaludna. Nakon velikog broja deljenja i komentara podrške, vest je stigla i do Jankovog druga, koji ga je obavestio o Marininom oglasu. Budući da Janko nema Fejsbuk, nije mogao sam da vidi objave - ali zahvaljujući mreži dobrih ljudi, kontakt je na kraju ostvaren.

Marina je sa radošću objavila:

- Pronađen vlasnik. Hvala najlepše svima! Zahvaljujući angažovanju i pomoći svih vas me je kontaktirao vlasnik! Njegov drug je video post i pozvao ga, pošto vlasnik nema Fejsbuk… eto ljudi, uspeli smo! - objavila je Marina.

Ova priča, koja je za okupila mnoge ljude voljne da pomognu, podsetila je sve koliko značajna može biti jedna upornost, ali i koliko dobro može da proistekne iz zajedničke solidarnosti.