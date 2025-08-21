(MAPE) SNAŽNO NEVREME IDE KA SRBIJI, NAJJAČI UDAR STIŽE IZ HRVATSKE: Prvo će pogoditi ove gradove! Opasnost od nepogoda praćenih gradom i olujnim vetrom
Meteorolog Ivan Ristić upozorio je građane na izraženo nevreme koje će Srbiju sutra pogoditi još pre podneva i zahvatiti veći deo zemlje. Prema njegovim rečima, oko 11 sati očekuje se "najjači udar", nakon što se u Zlatiborskom okruguformira olujni oblak, koji će se zatim premeštati ka centralnim krajevima Srbije.
- Doći će do razvoja olujnog oblaka koji će usloviti nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Ovaj sistem će se kretati ka centralnoj Srbiji, a u popodnevnim časovima, između 15 i 17 sati, počeće da slabi - naveo je Ristić.
Sudaraju se afrički anticiklon i polarni vrtlog
Kako objašnjava, do nepogoda dolazi zbog sudara afričkog anticiklona i polarnog vrtloga, što stvara uslove i za formiranje manje superćelijske oluje.
Ristić je prethodno najavio da će nevreme u Srbiji trajati od 11 do 15 časova, ali tu neće biti kraj. Prema Ristićevim rečima, u popodnevnim satima Srbiju će pogoditi i sekundarni front.
- Očekuje se da drugi, slabiji front zahvati delove Vojvodine i Beograd, donoseći nove pljuskove i grmljavinu - dodaje meteorolog.
Kako se može videti na sajtu Vreme radar, najjači udar nevremena u Srbiju stiže upravo iz Hrvatske, kojom je nevreme protutnjalo još juče. Iz Zagreba nevreme će se prvo spustiti u Bosnu, a zatim se očekuje da oluja oko 11 časova najpre pogodi Beograd, a zatim i Rumu, Inđiju, Pančevo, Smederevo, Smederevsku Palanku, Zrenjanin i Sremsku Mitrovicu.
Takođe, kako se vidi na sajtu Vreme radar, nevreme će se sutra kretati širom Srbije u periodu od 10 satu ujutru, do 16 časova.
Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na vremenske nepogode koje će već večeras zahvatiti deo Srbije.
Prema prognozi RHMZ, sutra se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i olujne udare, lokalno će pasti i grad.
- Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlјa dalјe na istok zemlјe, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti - upozoravaju.
Iz RHMZ-a napominju i da će za konkretne lokacije nevremena meteorolozi izdavati hitna upozorenja sat do dva unapred.
Kurir.rs/Blic