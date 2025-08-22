Slušaj vest

Oko 65.000 mališana će za 10 dana prvi put sesti u školske klupe, a polazak u prvi razred jedan je od većih stresova i za decu i za roditelje!

Stručnjaci kažu da budućim prvacima pre 1. septembra treba dobro objasniti kako sistem funkcioniše i koje su im buduće obaveze, ali ih ne treba ostaviti u ubeđenju da je škola bauk i nešto od čega treba da se plaše i strepe!

Branka Tišma kaže da je polazak u prvi razred velika promena za sve Foto: Kurir Televizija

- Polazak u prvi razred predstavlja jednu veliku životnu promenu kako za decu, tako i za roditelje. Mališani dobijaju potpuno novu ulogu, predstoji im sistematsko učenje, nove obaveze i pravila... - objašnjava za Kurir školski psiholog Branka Tišma.

Organizacija dana

Takođe je drugačija i organizacija dana. Svi ukućani se moraju prilagoditi novim okolnostima - vremenu ustajanja, odlaska u školu, učenja...

Deci pre nego što pođu u školu treba objasniti koje su im obaveze Foto: Profimedia

Nove okolnosti, informacije i obaveze mogu vrlo lako zbuniti sedmogodišnjake, pa Tišma kaže da je mnogo bolje objasniti im šta ih čeka pre nego što se nađu u toj situaciji.

- S decom treba pričati o školi i kako nastava izgleda. Jedan od dobrih načina je da im ispričamo kako je nama bilo kada smo krenuli u školu. Lično iskustvo uvek ostavlja veći utisak. S budućim prvacima se treba i prošetati do škole, da se upoznaju s prostorom, da vide školsko dvorište u kom će se igrati, da upoznaju put kojim će ići... - kaže ona.

Dobro bi bilo pre početka škole odrediti i gde će biti prostor za učenje i zajedno ga s detetom opremati, to jest razgovarati gde bi mogle da stoje sveske, knjige, olovke...

Roditelji bi zajedno sa budućim prvakom trebalo da opremaju prostor za učenje Foto: Shutterstock

- Bilo bi dobro i da se pre početka škole za tim stolom organizuju neke aktivnosti kao što su crtanje, sklapanje kockica i slično. To u početku ne mora da bude duže od desetak minuta, važno je da se dete navikne na taj prostor i na koncentrisan rad - kaže Tišma i dodaje da deca u početku u školi imaju problema da sede 45 minuta i budu koncentrisani, ali učitelji vode računa o tome, pa gledaju da predavanje nekako iskombinuju i s drugim aktivnostima.

Samostalni u prednosti

Naša sagovornica napominje i da, ukoliko to nismo uradili dosad, decu treba što više osamostaliti kada je u pitanju briga o sebi. Oni treba da budu samostalni oko oblačenja, ishrane i sređivanja svog prostora. Samostalnija deca imaju više uspeha u prilagođavanju školskim obavezama.

Sačekajte s nabavkom svezaka i olovaka Što se tiče ostalih priprema - svezaka, olovaka i ostalog školskog pribora, školski psiholog Branka Tišma savetuje da se s tim sačeka. - Sveske i školski pribor ne treba kupovati pre nego što učitelj kaže šta je potrebno. Neki učitelji vole male, drugi velike sveske. Neki s tvrdim koricama, a neki s mekim koricama. Te stvari neće pobeći, s tim se i može sačekati dok učitelji ne kažu šta je potrebno - kaže ona.

- Jako je važno da roditelji imaju poverenje u odrasle osobe koje će voditi računa o njihovom detetu, ali i u svoje dete. Ovo je velika novina i za decu i za roditelje, ali dete je u tom uzrastu spremno da prihvati nove obaveze i različite izazove - zaključuje ona.

Dr Saša Milićević kaže da decu ne treba plašiti školom Foto: Kurir Televizija

Pedijatar dr Saša Milićević kaže za Kurir da je vrlo važno decu psihološki pripremiti - objasniti im što više kako stvari funkcionišu, ali ih ne plašiti time.

Saveti za roditelje budućih prvaka - Razgovarajte s detetom o školi, kako je škola organizovana, koliko traju časovi i odmori - Trudite se da, kada govorite o obavezama i pravilima, ne deluje kao da je škola nešto strašno - Prošetajte se s detetom do škole da upozna put, vidi zgradu, gde je školsko dvorište - Raspitajte se da li još neko iz vrtića ide u tu školu i, ako ide, upoznajte dete s tom informacijom - Zajedno organizujte budući prostor za učenje - Zajedno praktikujte neke aktivnosti za stolom za kojim će se učiti