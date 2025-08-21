Slušaj vest

Carols Beau Rivage 5* dugo nije bio dostupan u našoj ponudi, ali s velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo o njegovom povratku! Ovaj luksuzni hotel izuzetno je tražen na tržištima Italije, Češke, Nemačke, Poljske i drugih evropskih zemalja, zbog svoje jedinstvene kombinacije vrhunskog smeštaja, predivne prirode i izvanrednih sadržaja. Sada i naši putnici mogu da iskuse sve čari koje ovaj hotel pruža, na obali netaknute mediteranske plaže u Marsa Matrouhu.

Ne propustite sjajnu ponudu! Rezervišite svoj odmor u Carols Beau Rivage 5* po neverovatnim cenama!

Polasci 24.|31. avgusta; 7.|14.|21.|28. septembra; 5.|12. oktobra na 8 dana | 7 noćenja.

Foto: Promo

Carols Beau Rivage 5* se nalazi na samoj privatnoj plaži na severnoj obali Egipta, oko 200 km zapadno od Aleksandrije, smešten u veličanstvenom El Obayed zalivu. Hotel je udaljen svega oko 40 minuta vožnje od aerodroma u Marsa Matrouhu, što ga čini lako dostupnim za sve goste. Okružen je belim peskom, mekanim poput praha i tirkiznim morem, a priobalni zid od stena dodatno štiti zaliv, stvarajući mirnu atmosferu – pravi biser egipatske obale.

Foto: Promo

Ovaj hotel sa 5 zvezda odiše sofisticiranošću, a karakterističan je po tome što povezuje tradiciju i moderan dizajn. Inspirisan drevnom egipatskom estetikom, Carols Beau Rivage 5* se prirodno uklapa u okolinu, odražavajući bogatu floru i faunu Zapadne pustinje i Siwe. Unutra vas dočekuje raskošno predvorje, elegantni restorani i barovi koji garantiraju atmosferu pravog odmora.

Foto: Promo

Sa svojih 289 elegantno uređenih soba raspoređenih u sedam zgrada s liftovima, hotel nudi različite tipove smeštaja: od standardnih soba, junior i executive suite-a, do soba s pogledom na more i swim-up opcija. Svaka soba ima klima uređaj, minibar (uz dopunu vode), televizor, sef, balkon ili terasu – uz dodatnu opciju pogleda na more.

Gastronomska ponuda je raskošna: glavni restoran La Veranda služi internacionalni buffet; tu su i dva à la carte restorana – Arabesque (orijentalna kuhinja) i Octopus (morski plodovi na plaži). Četiri bara – Yanni (lobi), Siwa (kod bazena), CriCri (na plaži) i Cha Cha (diskoteka), kao i kafeterija El Harafeesh upotpunjuju ponudu.

Foto: Promo

Hotel nudi all-inclusive koncept — doručak, ručak i večera u buffet restoranu, te užinu tokom dana i noći, kao i lokalna bezalkoholna i alkoholna pića. Gosti mogu da uživaju u ambijentu bez brige o dodatnim troškovima.

Carols Beau Rivage 5* je pravi hotel za one koji žele da se opuste: obuhvata glavni bazen površine od oko 1300 m², s delom za decu, te ležaljkama, suncobranima i peškirima — sve besplatno. Spa centar nudi unutrašnji bazen, saunu, džakuzi i masaže uz doplatu.

Foto: Promo

Carols Beau Rivage 5* je idealan i za porodice: nudi mini klub za decu (4–8 godina), dečije igraonice i igralište, kao i dnevne i večernje animacije, amfiteatar, diskoteku, sportske aktivnosti poput odbojke na plaži i stonog tenisa.

Dodatne pogodnosti: befi recepcija, konferencijska sala, Wi Fi u zajedničkim prostorijama, butik, suvenirnica, menjačnica i bankomat, room service, lekarska pomoć, perionica i podrška za kreditne kartice.

Carols Beau Rivage 5* je jednostavno savršeno utočište za one koji žele spoj luksuza, egzotične prirode, zabavnih i porodičnih aktivnosti te kulinarske raznovrsnosti — sve to uz privatnu plažu i vrhunske usluge na obalama Mediterana.

Foto: Promo

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da posetite naš novi online portal (www.wayout.rs), otkrijete sve pogodnosti koje pruža i rezervišete svoje sledeće putovanje sa Wayoutom online.

Još jedna novina jeste ta da mi zovemo vas: Kada napravite rezervaciju, agent prodaje će vas kontaktirati putem telefona kako bi potvrdio prijem vaše rezervacije i odgovorio na sva vaša dodatna pitanja.

Za sve informacije u vezi aranžmana, možete nas kontaktirati na office@wayout.rs ili pozivom na broj 011 4144 284 | 011 4144 285 | 011 4144 294 | 062 212 282.

Vaš savršen odmor je samo nekoliko klikova daleko!