Devojčica iz Srbije nestala je danas u Haniotiju, vest je koja se širi društvenim mrežama.

 Kako se navodi na Fejsbuk grupi "Grčka info", devojčica je nestala u Haniotiju.

 "Da li ste je možda videli? Traži se plaža Long Island Beach Hanioti. Ako je neko video, neka javi odmah", piše u jednom postu na društvenim mrežama pored njene slike.

Mole se svi koji je vide da se hitno jave roditeljima ili policiji.

