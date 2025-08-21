Društvo
NESTALA DEVOJČICA IZ SRBIJE: Panika u Haniotiju - potraga u toku! Mole se svi koji je vide da jave roditeljima ili policiji
Slušaj vest
Devojčica iz Srbije nestala je danas u Haniotiju, vest je koja se širi društvenim mrežama.
Kako se navodi na Fejsbuk grupi "Grčka info", devojčica je nestala u Haniotiju.
"Da li ste je možda videli? Traži se plaža Long Island Beach Hanioti. Ako je neko video, neka javi odmah", piše u jednom postu na društvenim mrežama pored njene slike.
Mole se svi koji je vide da se hitno jave roditeljima ili policiji.
Reaguj
Komentariši