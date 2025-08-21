Slušaj vest

U Haniotiju je danas nastala velika panika kada je objavljeno da je nestala devojčica iz Srbije. Njeno nestajanje brzo se proširilo društvenim mrežama, a Fejsbuk grupa "Grčka info" delila je apel sa slikom devojčice i informacijama da je poslednji put viđena u blizini plaže Long Island Beach.

- Da li ste je možda videli? Ako je neko video, neka javi odmah – stajalo je u jednom od postova, dok su korisnici društvenih mreža molili sve koji imaju informacije da se hitno jave policiji.

Komentari su se nizali jedan za drugim, slika je deljena velikom brzinom.

Dobra vest stigla je ubrzo – devojčica je pronađena i sada je bezbedna.

Detalji njenog nestanka i pronalaska još uvek nisu poznati, ali najbitnije je da je devojčica sada na sigurnom među svojom porodicom

Kurir.rs/Telegaf

