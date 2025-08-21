Slušaj vest

Keš treping, nova metoda krađe sredstava sa kartice kojom se švindleri služe da dođu do lake zarade sve je popularnija širom Evrope. U pitanju prevara koja se odvija u fizičkom svetu, a cilj joj je krađa novca sa bankomata.

Kako prepoznati da smo prevareni, za Kurir je objasnio inspektor Božidar Spasić:

- Na izrazu novca iz bankomata ubaci se jedna posebna uređaja ili mala spravica ili neka šinica ovakva koja zapravo dozvoljava da bankomat izbaci novac, ali samo do te šinice. Dakle, vi ga ne vidite i ne dobijate ga i bankomat vam zapravo pokazuje i govori da je novac isplaćen - kaže Spasić.

Ipak, treba smetnuti s uma da postoji još načina da se sajber kriminalci i ostali prevaranti domognu našeg novca.

- Pre svega, to mogu da učine preko naših kartica, bilo tako što ih ostavimo na nesigurnim internet sajtovima, bilo tako što nepažljivo dajemo informacije kroz sistem banaka. Naravno, krađa se može desiti i na tradicionalan način, tako što lopov fizički dođe do bankomata i prevari klijenta da ostavi karticu pored bankomata, ili jednostavno zapamti informacije sa kartice, recimo ako ih vidi ili uslika - rekao je za Kurir stručnjak za sajber bezbednost, Slobodan Brkić.

Miloš Andrić, Internacionalna policijska organizacija Srbije, otkrio je kako se zaštiti od ovih vrsta napada:

- Dakle prvo moramo da budemo svesni gde se nalaze ti bankomati. Najčešće su najbezbedniji bankomati koji se nalaze unutar banaka, tržnih centara ili osvetljenih mesta, jer su manje podložni manipulaciji. Ne napuštajte bankomat odmah ako ne dobijete novac. Ako dobijete SMS ili obaveštenje da je novac skinut sa računa, a fizički ga niste preuzeli, ostanite pored bankomata i ne prihvatajte pomoć od drugih ljudi. Odmah kontaktirajte banku. Pozovite korisnički centar banke i prijavite problem. Oni mogu da provere stanje transakcije i daju dalje uputstvo. Obavestite nadležne institucije. Ako sumnjate da je reč o prevari, kontaktirajte policiju, posebno ako se radi o pokušaju krađe ili manipulacije bankomatom.

Takođe, kako dodaju iz struke, nikada ne treba davati svoje podatke: broj kartice, datum isteka, CVC kod i slično, bilo kome, niti ih objavljivati na sajtovima ili društvenim mrežama. Dobra praksa je i imati više od jednog računa, jer tada čak i da dođe do krađe na jednom, uvek nam ostaju rezervna sredstva.

