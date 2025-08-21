- Sve može da prođe, a ideja je večna. Ona se prenosi kao nasleđe. Ona je u svakoj kapi naše krvi. I sve mogu da nam oduzmu osim vere u tu ideju. Dok imamo Srbiju, imamo sve. A kada izgubimo Srbiju nemamo ništa. Nema budućnosti koja se može graditi ako zaboravimo na našu prošlost. Ona je jedina izvesna i nju nosimo kao najvredniji bagaž koji imamo. Kada bude teško da ustanemo, sa onom čuvenom koju je moj otac govorio: "Ideš li rode?" a mi smo tu da kažemo: "Idemo, do pobede", rekla je ministarka.