Slušaj vest

U Belom dvoru održano je veče posvećeno kosovsko-metohijskom kulturnom i duhovnom nasleđu, u prisustvu negovatelja tradicije i udruženja prognanih Srba sa Kosmeta, a na svečanosti se obratila i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

- Sve može da prođe, a ideja je večna. Ona se prenosi kao nasleđe. Ona je u svakoj kapi naše krvi. I sve mogu da nam oduzmu osim vere u tu ideju. Dok imamo Srbiju, imamo sve. A kada izgubimo Srbiju nemamo ništa. Nema budućnosti koja se može graditi ako zaboravimo na našu prošlost. Ona je jedina izvesna i nju nosimo kao najvredniji bagaž koji imamo. Kada bude teško da ustanemo, sa onom čuvenom koju je moj otac govorio: "Ideš li rode?" a mi smo tu da kažemo: "Idemo, do pobede", rekla je ministarka.

