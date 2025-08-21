Slušaj vest

Autobus kompanije "Barbados" sa putnicima iz Srbije kamenovan je sinoć u Grčkoj u blizini naplatne rampe Oreokastro u Solunu prilikom povratka sa letovanja sa Kasandre.

Tom prilikom povređeno je dvoje turista i vozač Zoran Dragojević.

Kamenovan autobus sa srpskim turistima Foto: Printscreen

"Njih četvoro je izletelo, ja sam mislio da hoće da pretrče auto-put, a oni nas zasuli kamenjem. Ono nije ni kamen, već neki beton špicast. Probilo je šoferšajbnu udarilo me u lice i iseklo me sa desne strane", ispričao je za Kurir povređeni vozač i dodao:

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA UNIŠTENI AUTOBUS:

"Iz čista mira! Već je pao mrak. Godinama idem za Grčku i ni u snovima nisam ovako nešto očekivao. Srećom, nije bilo ozbiljnih povreda. Vodili su me u bolnici, da je udarilo gore, ostao bih bez oka, ko zna šta bi bilo. Svuda ima zaludnih klinaca. Ljudi su se plašili da ne poginemo".

Vlasnik kompanije Goran Plavšin za Kurir je rekao da je autobus išao obilaznicom oko Soluna.